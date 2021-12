Archivada la denuncia de Alternativa por San Mateo contra el alcalde y una edil

El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria acaba de sobreseer provisionalmente las diligencias previas de investigación que se abrieron, tras una denuncia de Alternativa por San Mateo, contra el alcalde, Antonio Ortega, y la edil de Gestión del Territorio (Urbanismo) de ese mismo municipio, Davinia Falcón, entre otros encartados, por la posible comisión de varios delitos en la tramitación y ejecución de las obras de un aparcamiento de 384 plazas en el casco del pueblo. En todo caso, la Fiscalía Provincial había apreciado solo indicios de prevaricación y malversación.

El magistrado Arcadio Díaz Tejera, en un auto dictado días atrás, desmonta uno a uno todos aquellos hechos a los que el denunciante, Juan Carlos Santana Díez, presidente del partido en la oposición Alternativa por San Mateo, atribuyó un carácter delictivo. En un escrito contundente, y tras tomar incluso declaración a las dos partes, Díaz Tejera subraya que «no aparece debidamente justificada la perpetración de delito» alguno.

El resto de los inicialmente encartados, a los que también se les ha archivado la causa, eran los arquitectos Jesús Álvarez y Leonardo Navarro, que son administradores solidarios del despacho Álvarez Álvarez y Navarro Arquitectos SL, sociedad que también está incluida en el listado de los encartados; la empresa constructora del aparcamiento, Obrascón Huarte Lain SA; y el apoderado de esta última entidad, Faustino Ormazábal de la Merced.

Tras apuntar, eso sí, «con todo el respeto», «el desconocimiento de la normativa urbanística» por parte del letrado de la parte denunciante, el magistrado concluye, primero, que tanto la adjudicación del contrato a OHL como la ejecución de la obra, incluyendo la aprobación de un modificado del proyecto, se realizaron «en base a los criterios de la Secretaría General del Ayuntamiento, del interventor, de los técnicos municipales y de la dirección facultativa de la obra».

En segundo lugar, deja claro que las diligencias practicadas prueban que las mejoras estaban previstas en el propio proyecto de obra y en los pliegos de contratación. Tanto fue así, explicita, que todas las empresas licitadoras ofertaron mejoras. Aclara, además, que su redacción se adjudicó a MI3 Ingenieros y Consultores SL, a la que se le concedió prórroga de dos meses. Y tercero, añade que OHL presentó su oferta por registro, conforme se preveía en los pliegos, y que fue la segunda en orden de presentación de las ofertas.

Díaz Tejera también niega otros hechos apuntados por el denunciante, como que las obras estuvieron paralizadas, o que se alteraron los requisitos de mejoras y plazos que se fijaron en la convocatoria inicial, o que la modificación que hubo que hacerse del proyecto implicase una alteración tan sustancial como la que describe la denuncia. OHL alertó de posibles interferencias entre la obra y los edificios colindantes, que se resolvieron disminuyendo la superficie de las plantas de parking y se compensó añadiendo una tercera planta para mantener así el número de plazas de aparcamiento objeto del contrato.

Para el magistrado, la lectura de los hechos relatados en la querella «muestran los avatares de un contrato de obra pública y las relaciones conflictivas, a veces, tensa, en otras, entre una empresa y quien la contrató», pero no encontró «relevancia criminal alguna en lo narrado, pues los hechos descritos no están tipificados en las figuras delictivas que se enumeran en la querella». Y añade también que con esta decisión, contra la que cabe recurso, no está negando el derecho a la tutela judicial, sino que entiende que esta debe prestarla el juzgado más indicado, que, vista la denuncia, no es el penal. No condenó en costas.

«Querían que la Justicia hablara usándola de forma torticera»

El alcalde, Antonio Ortega, en declaraciones publicadas este viernes en 'Noticiasdesanmateo.com', medio que avanzó este auto judicial, aseguró que los denunciantes «querían que la justicia hablara utilizándola de forma torticera, intentando de malas formas conseguir lo que no han conseguido en las urnas, y la justicia ha hablado». Y añadió: «Manipularon por completo los datos, empleando información sacada de contexto, sacando extractos de certificados... Nos intentaron desprestigiar tanto a Davinia como a mí, pero la verdad sólo tiene un camino y el juez ha podido verla».

El primer edil, cuya defensa en este caso correspondió al letrado Alberto Hawach, hizo además un anuncio expreso. «Vamos a exigir responsabilidades judiciales porque nos han denunciado falsamente, nos han difamado públicamente y han dañado nuestra imagen y puesto en duda nuestra honorabilidad, además de que se han destinado muchas horas de trabajo del personal del Ayuntamiento a tramitar esta documentación, ocasionando un gasto importante a las arcas públicas. Y por si fuera poco, por los gastos judiciales de defensa jurídica, que se pagarán con el dinero de todos». «Ahora esperaremos a que aquellos medios de comunicación que hicieron programas monográficos y publicaron páginas enteras hablando de esta denuncia dediquen el mismo tiempo y espacio a comunicar que la causa ha sido archivada», concluyó Ortega.