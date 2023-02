Anulada la compatibilidad de la gerente insular de Deportes

Cinco meses después de que la obtuviera por silencio administrativo positivo, pese a los informes en contra de la Asesoría Jurídica y del Servicio de Recursos Humanos, el pleno del Cabildo anuló este martes la compatibilidad para el ejercicio privado de la abogacía de la gerente del Instituto Insular de Deportes (IID), María de los Ángeles Ramos, solicitada por esta alto cargo de la corporación insular al día siguiente de firmar su contrato de alta dirección y apenas una semana después de ser aprobado su nombramiento tras una convocatoria en cuyas bases figuraba expresamente la prohibición de compatibilizar el puesto con el ejercicio de cualquier profesión liberal, entre otras incompatibilidades.

Acatando el dictamen preceptivo y habilitante emitido por el Consejo Consultivo de Canarias, el pleno del Cabildo anuló el acto presunto de concesión de la compatibilidad por silencio positivo y desestimó la solicitud que la gerente del IID había presentado el 18 de febrero de 2022 y había mejorado poco después, el 4 de marzo posterior.

Ese mismo 4 de marzo el presidente del IID y consejero de Deportes, Francisco Castellano, que guardó silencio mientras se trataba este asunto en el pleno, emitió informe favorable a la compatibilidad alegando, en contra del régimen de incompatibilidades aplicable, que con el ejercicio privado de la abogacía por la gerente del IID no se producía «afectación negativa alguna a la prestación de servicios, tratándose de una actividad privada que no impide ni menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes ni compromete su imparcialidad o independencia, no relacionándose directamente con la actividad que desarrolla esta entidad, ni modifica su jornada ni horario».

Las únicas intervenciones en relación a este asunto del orden del día las protagonizaron los portavoces de los grupos políticos de la oposición. No habló al respecto ninguno de los consejeros del Tripartito que gobierna en el Cabildo, conformado por NC, PSOE y Podemos.

El portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, deseó que las críticas del Consejo Consultivo a la tramitación de este expediente por la Administración insular «le sirva al aparato administrativo porque las cosas hay que hacerlas con rigor».

El portavoz de Cs, Ruymán Santana, se congratuló de que el consejero de Deportes no pudiera achacar ayer las críticas a su gestión a una subjetividad política, en alusión al dictamen del Consultivo. « Hoy le podemos poner en su sitio», mantuvo tras recordar que Castellano fue apartado hace meses de la dirección del Club Baloncesto Gran Canaria y el bajo porcentaje de ejecución de las inversiones de la Consejería de Deportes y el IID.

El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, no quiso «participar de una critica tan exagerada» y a su juicio fuera de lugar porque el expediente era interpretable.

El Pleno dio luz verde a un gasto plurianual de 37,16 millones de euros entre este próximo verano y el de 2029 para sustituir los malecones y pretiles de la red insular de carreteras, sobre todo en vías de montaña, en mal estado por barreras y recalces para mejorar la seguridad vial.

También autorizó el gasto necesario para construir 63 viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes en El Secadero, en la capital, con un coste de 7,89 millones. Está previsto que las obras comiencen en enero de 2024 y que estén terminadas en marzo de 2026.