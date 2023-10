El AMPA denuncia el «pésimo estado» del Centro de Educación Especial de Guía

El nuevo equipo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero Poli Suárez, asegura que «vamos a enviar un inspector/a al centro para ver in situ qué problemas tiene y empezar a solucionar cosas».

Mientras, desde el AMPA del Centro de Educación Especial Marente, situado en Santa María de María y con carácter comarcal, aseguran que dado el «pésimo estado» de conservación del edificio presentaron un escrito, en el que se adjuntan fotos, en Educación. Hasta ahora no han tenido ninguna respuesta.

«El colegiono está en condiciones y menos para niños con discapacidad», dice la vicepresidenta del AMPA Salustiano, Tania Merino, madre de un niño de 8 años.

La humedad se está comiendo el inmueble, las aceras están levantadas, la pintura enmohecida, el suelo levantado, la parte alta es inaccesible...

Y todo ello afecta a usuarios con discapacidad, algunos de ellos en silla de ruedas, con la movilidad afectada.

«Las aceras están levantadas y no se puede transitar por ellas. Las sillas de ruedas no pueden pasar. Los niños respiran las humedades. No hay acceso a la parte alta para las sillas de ruedas. Hay grietas en el suelo, levantado por las raíces de los árboles».

En resumen, dice esta madre, «el colegio no tiene un mantenimiento» y «no sé hasta qué punto la dirección del centro ha reclamado». El AMPA «lo ha hecho, y sin respuesta por ahora».

En el deteriorado centro de educación especial hay escolarizados unos 50 niños y niñas que «se ven afectados cada día por el estado del colegio, que respiran humedad».

El «descuido» es cosa de años, dice Merino, que considera «se están riendo de nosotros» tras dos meses ya de curso y sin que sepan nada de la Consejería. Por lo pronto, Educación tiene prevista una inspección.