'Agüita y Jabón' limpia más de 11 kilómetros de calles de San Bartolomé de Tirajana en el último año

San Bartolomé de Tirajana continúa avanzando en su transformación urbana con el Plan Extraordinario de Limpieza 'Agüita y Jabón', que ha cerrado el último año de funcionamiento —entre febrero de 2024 y febrero de 2025— con cifras que avalan el cambio: más de 11 kilómetros lineales de calles limpiadas a fondo y 44 intervenciones ejecutadas en todos los distritos, desde San Fernando hasta Tunte, pasando por Playa del Inglés, Bahía Feliz, Juan Grande o El Matorral, según informa el gobierno municipal.

Añade el comunicado que este plan impulsado por la Concejalía de Limpieza, que dirge Ruyman Cardoso (CC), ha supuesto un auténtico revulsivo para la imagen de las calles del municipio, muchas de las cuales acumulaban años sin ser baldeadas de forma intensiva. En total, se han empleado 490.000 litros de agua y más de 1.400 litros de productos desengrasantes, desinfectantes y perfumantes para tratar los pavimentos, eliminar manchas y devolver a las aceras su aspecto original.

La ejecución del plan ha requerido un potente despliegue de personal: 265 trabajadores (entre peones, maquinistas, conductores y encargados) han participado en las labores, apoyados por 271 equipos mecánicos, incluyendo cubas de baldeo, barredoras, hidrolimpiadoras, vehículos brigada, maquinaria ligera y de inspección. Las tareas realizadas han sido el desbroce y retirada de malas hierbas; barrido manual y mecánico; aplicación de productos químicos así como baldeo con agua a presión y perfume higienizante.

'Agüita y jabón' para todos los barrios

Entre las actuaciones destacan intervenciones en Avda. de Gáldar, Avda. Alemania, C/ Placido Domingo, C/ Artenara, C/ Partera Leonorita, C/ Conde de la Vega Grande y Plaza de las Palmeras, entre otras. También se ha actuado en aparcamientos públicos, plazas, accesos peatonales y urbanizaciones como El Hornillo o Monte Castillo.

Ruyman Cardoso destaca que colaboración vecinal «ha sido un factor clave para la efectividad del plan» dado que en la mayoría de los puntos, los vecinos atendieron los avisos y despejaron las calles de vehículos, lo que permitió desarrollar los trabajos con mayor eficiencia y rapidez.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, recalca que el Plan 'Agüita y Jabón' forma parte de los tres grandes objetivos de la Concejalía de Limpieza: el Plan de Embellecimiento Urbano, Plan de Mejora del Servicio de Limpieza y el Plan de Sensibilización y Sancionador. «Estas líneas de acción trabajan de forma coordinada para no solo mantener y mejorar los espacios públicos, sino también fomentar la responsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno».

Por su parte, el concejal del área, Ruyman Cardoso, ha destacado que «hemos consolidado el objetivo de devolver a nuestras calles una limpieza en profundidad, transformando lo que antes era una actuación puntual en un servicio continuo y eficaz, con un impacto directo en la calidad de vida de nuestros vecinos».

La concejalía de Limpieza continuará con nuevas fases del plan a lo largo de 2025, con especial atención a zonas de alta concurrencia y espacios públicos degradados, manteniendo la misma línea de trabajo y compromiso vecinal; sin olvidar zonas más alejadas com pueden ser Poblado Ceisa o Barrio Chico.