Agüimes licita las obras para el nuevo velatorio del casco Los trabajos incluyen la demolición del actual edificio en La Vegueta, con una inversión de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de un año

C. G. O. Agüimes Jueves, 14 de agosto 2025, 17:44

El Ayuntamiento de Agüimes ha sacado a licitación la construcción del nuevo velatorio de Agüimes casco con un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses a contar desde el momento que se firme el contrato con la empresa que resulte adjudicataria. Las ofertas se pueden presentar hasta el próximo 3 de septiembre.

El objeto del contrato será la realización de las obras de demolición del velatorio municipal y la construcción de un nuevo edificio, acorde con la normativa y los estándares vigentes para este tipo de instalaciones, que cubra las necesidades actuales de la ciudadanía.

El actual velatorio municipal está ubicado en la zona de La Vegueta, con acceso desde la calle Cardón, en un edificio de 238 metros cuadrados construido en 1950 que no se adapta a la normativa vigente en sanidad mortuoria y que presenta diversas patologías constructivas debido al paso del tiempo.

Nuevo edificio más amplio

Por ello, el proyecto contempla su total demolición para dar paso a una nueva edificación que aumente la superficie total de uso hasta los 398 metros cuadrados, sobre una parcela de 849 metros cuadrados, optimizando los diferentes espacios destinados a salas mortuorias, áreas de descanso, aseos y zonas de servicio

La nueva infraestructura funeraria, que estará compuesta por dos volúmenes principales, incrementará la única sala de velado existente a dos que integran office y aseo, además de contar con acceso rodado desde la vía pública hasta la cámara mortuoria, que actualmente no dispone. También se generará un patio interior de reunión que estará protegido de las inclemencias del tiempo.

Así, el futuro edificio tendrá una altura total de 5,82 metros sobre la rasante de la calle peatonal que le dará acceso. Contará con dos túmulos, dos pequeñas salas de velado íntimo, dos salas de mayor tamaño para familiares y público en general con office y aseo, patio central, zona de espacio libre dotada de bancos y vegetación, cuartos de limpieza y almacenes, además de un acceso independiente y directo para coches fúnebres desde la calle Acebuche hasta la zona de cámaras mortuorias, donde se encontrará la sala de preparación.

Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento habilitará un velatorio provisional en las inmediaciones con el fin de seguir prestando servicio a las familias del casco.

