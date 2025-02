Agüimes aprueba un reconocimiento de crédito por casi un millón de euros

Cristina González Oliva Agüimes Lunes, 24 de febrero 2025, 22:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Agüimes celebró este lunes el pleno ordinario en el que se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 939.505 euros para abonar facturas que corresponden a diferentes gastos en el pasado ejercicio, que o no tenían contrato o no había consignación de crédito suficiente, entre otras cuestiones, por lo que no pudieron abonarse.

En concreto se trata de prestación de servicios, adquisición de suministro o realizaciones de obras, cuya contabilización se produjo este año, en algunos casos porque no presentaron las facturas en el ejercicio presupuestario.

Durante la sesión también se dio el visto bueno al nuevo Plan de Seguridad y Salvamento de Agüimes, que refleja entre muchas otras variaciones los cambios que ya están en práctica desde el pasado año, como el incremento de 7 a 11 socorristas y el servicio a las playas de Vargas y Muelle Viejo, así como la ampliación del calendario de vigilancia desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, además de Semana Santa.

También se aprobó establecer los festivos locales para el próximo año los días 20 de enero y 19 de febrero, jueves siguiente al entierro de la sardina. En el apartado económico se dio cuenta de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2024, así como la morosidad y el periodo medio de pago de los últimos cuatro meses del pasado año, que de media es de 30,59 días.