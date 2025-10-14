Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inauguración de la muestra en la Sala de Arte Agüimes. Canarias7

Agüimes acoge hasta el 31 de octubre una exposición de Albazul Arte inspirada en Kafka

La muestra reúne un conjunto de obras de este colectivo tinerfeño conformado por 42 artistas visuales de varias generaciones

CANARIAS7

CANARIAS7

Agüimes

Martes, 14 de octubre 2025, 23:30

Comenta

La Sala de Arte Agüimes acoge hasta el 31 de octubre la exposición 'Franz Kafka (…) así, hasta el infinito', la tercera exposición del colectivo tinerfeño Albazul Arte desde que se constituyó como grupo.

La muestra, que se inauguró el pasado viernes, versa sobre la figura del insigne escritor checo, del que se conmemoró en 2024 el primer centenario de su muerte. Formado en 2023, Albazul Arte es un grupo ecléctico compuesto por 42 artistas visuales que aúna varias generaciones.

Un conjunto de pinturas y esculturas

El proyecto reúne un conjunto de obras de gran diversidad técnica y conceptual, tanto pinturas como esculturas, creadas en torno a las múltiples dimensiones del universo kafkiano: lo absurdo, la metamorfosis, la alienación y la búsqueda de sentido.

El título de la muestra, que alude a una cita de su diario del 12 de junio de 1923, pretende poner de relieve la actualidad de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, cuya obra sigue generando veneración y asombro un siglo después de su muerte.

La iniciativa podrá visitarse de forma gratuita en las dependencias ubicadas en la Casa de la Cultura del casco de Agüimes, de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  2. 2 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  3. 3 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  4. 4 El taxi de Las Palmas de Gran Canaria cambia los taxímetros y empieza a cobrar las nuevas tarifas desde este martes
  5. 5 Detenido un hombre por violencia de género tras la fuga de su hijastra en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Caso Valka: los 18 contratos de Parques y Jardines bajo la lupa del fiscal
  7. 7 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 14 de octubre
  8. 8 La Policía Canaria identifica a dos falsos guías turísticos en el norte de Gran Canaria en un operativo de control
  9. 9 Retenciones en la GC-1 dirección sur por dos accidentes de tráfico
  10. 10 El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Agüimes acoge hasta el 31 de octubre una exposición de Albazul Arte inspirada en Kafka

Agüimes acoge hasta el 31 de octubre una exposición de Albazul Arte inspirada en Kafka