Agüimes acoge hasta el 31 de octubre una exposición de Albazul Arte inspirada en Kafka La muestra reúne un conjunto de obras de este colectivo tinerfeño conformado por 42 artistas visuales de varias generaciones

Inauguración de la muestra en la Sala de Arte Agüimes.

La Sala de Arte Agüimes acoge hasta el 31 de octubre la exposición 'Franz Kafka (…) así, hasta el infinito', la tercera exposición del colectivo tinerfeño Albazul Arte desde que se constituyó como grupo.

La muestra, que se inauguró el pasado viernes, versa sobre la figura del insigne escritor checo, del que se conmemoró en 2024 el primer centenario de su muerte. Formado en 2023, Albazul Arte es un grupo ecléctico compuesto por 42 artistas visuales que aúna varias generaciones.

Un conjunto de pinturas y esculturas

El proyecto reúne un conjunto de obras de gran diversidad técnica y conceptual, tanto pinturas como esculturas, creadas en torno a las múltiples dimensiones del universo kafkiano: lo absurdo, la metamorfosis, la alienación y la búsqueda de sentido.

El título de la muestra, que alude a una cita de su diario del 12 de junio de 1923, pretende poner de relieve la actualidad de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, cuya obra sigue generando veneración y asombro un siglo después de su muerte.

La iniciativa podrá visitarse de forma gratuita en las dependencias ubicadas en la Casa de la Cultura del casco de Agüimes, de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas.

