«La agricultura necesita más partida presupuestaria; nos dan siempre una porquería»

David Rodríguez, presidente de la Asociación Canaria de Agricultores Profesionales, sabe muy bien sacarse las castañas del fuego, remando incluso a contracorrinte. Se metió a plantar desde muy joven, y porque un vecino, Tomasito, su mentor, histórico boyero del Valle de los Nueve, en Telde, le inoculó su pasión por el mundo agrícola. Así levantó un negocio que no solo le da de comer, sino que crea empleo y recupera paisaje. A él le ha salido bien, pero reivindica que no cueste tanto, que no se haga tan cuesta arriba. Y para eso insta a los políticos a poner más el foco en el sector primario. Eso pasa, de entrada, por aumentar su dotación económica. «La agricultura necesita más partida presupuestaria; siempre nos dan una porquería», indica.

A escala nacional este técnico agrícola teldense tiene la sensación de que las tierras son más un instrumento que un fin o un objetivo. «Por desgracia, España tiene a la agricultura como moneda de cambio para acuerdos con terceros países, llámese Marruecos o Sudáfrica».

«Ponen a cualquier como concejal de Agricultura»

Y tampoco es que mejore mucho la perspectiva cuando se desciende al entorno político más local, aunque, eso sí, Rodríguez entiende que desde «el Cabildo se está haciendo una buena labor». No tanto así en muchos ayuntamientos. Para empezar, advierte. «Ponen a cualquiera como concejal de Agricultura, a gente que no tiene ni idea», se queja. «Si no se puede, pues que al menos cuenten con asesores especializados». En todo caso, recuerda, «los ayuntamientos deberían tener un técnico agrícola en plantilla». Muchos, o la mayoría, no lo cumplen.

Su lista de reivindicaciones es larga, pero hay dos que entiende claves. Una, «superimportante, facilitar el acceso al agua». Rodríguez, que regenta la empresa agrícola Don Tomás y cultiva en Telde 70.000 metros cuadrados de cítricos, deja claro que «cada vez se especula más con el agua».

¿Cómo se puede evitar? Entre otras cosas, cree que hay que aprovechar mucho más la poca lluvia que cae. Partiendo de esa premisa, insta a «dejar de romper embalses», circunstancia que, apostilla, se dio en una época en Telde. Y propone, por ejemplo, hacer diques de piedra seca en los barrancos para ayudar a que el agua, cuando llueve, no corra libremente al mar. «Si no la paramos un poco, no damos tiempo a que se infiltre y recargue el acuífero».

También sugiere sacar partido a todas las cubiertas de las naves de los polígonos industriales. «Ejecutar un sistema que permita recoger los millones de litros de agua que caen en esos techos, canalizarlos hasta una pequeña depuradora y bombearla a depósitos de agua». Y extender aún más el alcance del agua salada hacia las tierras del interior de la isla. Dice que no es la mejor, pero que vale para plantar y regar y que, con algo más de investigación, se podría incluso enriquecer. «A lo mejor no habría que quitarle tantas sales», plantea.

Y la otra gran clave pasa, a su juicio, por proteger más el suelo agrícola y facilitar su puesta en cultivo. Lo dice con la que fue Vega Mayor de Telde a sus espaldas, una tierra hoy yerma. «Deberían dar más ayudas, pero bien gestionadas, para que los jóvenes puedan acceder al sector y para que puedan contratar trabajadores». Igualmente pide un mayor control en las importaciones y más planificación, y proyectar un enfoque integral de la agricultura, a la que necesariamente, según entiende, se la debe concebir también, y más en estas islas, como un atractivo turístico.