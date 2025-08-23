La Agencia Tributaria subasta los derechos sobre 17 bienes de Sixto Delgado El bodeguero de Bandama saltó a la fama al hacerse pública la lista Falciani de evasores fiscales y saberse que ocultaba más de 5,2 millones de euros en Suiza

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 23:27

La Delegación de Madrid de la Agencia Tributaria está subastando por internet los derechos hereditarios sobre 17 bienes localizados en el entorno de la caldera de Bandama de Sixto Delgado de la Coba, el bodeguero que saltó a la fama al aparecer en la lista Falciani de evasores de capitales.

Las 17 subastas forman parte del expediente de apremio seguido en esa dependencia regional de recaudación por débitos a la Hacienda Pública del que fue ingeniero de Repsol durante 30 años. El objetivo es el cobro de las deudas que acumula este residente en la calle Dalias del barrio madrileño de Alcobendas.

Sixto Delgado de la Coba fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo a seis años de prisión y al pago de 14,21 millones de euros entre multas y cuota defraudada por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, en la filial del banco británico HSBC. Jamás declaró ese dinero ni pagó impuestos por ello, ni en España ni en Suiza.

Sus datos figuraban, junto a los de más de 500 contribuyentes españoles, en la lista que informático Hervé Falciani, exempleado de esa filial, sustrajo de la entidad en la que trabajó de 2001 a 2008 para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales. Esos documentos llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria.

Mientras era titular de varias cuentas en Suiza con un saldo conjunto de 4,9 millones de euros a finales de 2005 y de 5,2 millones a finales de 2006, en 2005 declaró ingresos de 15.054,89 euros y en 2006 de 41.297,54 euros, debiendo ingresar a Hacienda 722,28 euros en el primer caso y 3.460,20 en el segundo.

Pujas hasta el 1 de septiembre

Las subastas de los derechos hereditarios de Sixto Delgado se iniciaron el pasado 12 de agosto y estarán abiertas durante 20 días naturales que vencen al acabar el 1 de septiembre próximo. Hasta ahora no se ha recibido ninguna puja por ninguno de los 17 bienes, algunos de los cuales ya fueron subastados anteriormente por la Agencia Tributaria sin éxito.

Entre los derechos hereditarios de Sixto Delgado de la Coba subastados hay bienes de escaso valor, como varias fincas rústicas de secano, labradío y arrifes con tuneras, árboles silvestres y una parte de viña, pero también viviendas localizadas en el caserío de la caldera de Bandama, la mitad de la Bodega Bandama situada en este núcleo satauteño y varias fincas cultivadas con parras.

Ampliar El bodeguero de Bandama Sixto Delgado de la Coba. C7

El valor de subasta de estos bienes oscila entre los 559,24 euros de varios trozos de tierra de secano y los 823.680 euros de una casa terrera (antes dos unidas) en la caldera, mientras que el valor de tasación mínimo es el mismo para los bienes de menor valor y se eleva a 1.372.800 euros para la casa terrera citada.

El segundo bien de mayor valor de subasta es la mitad de la Bodega Hoyos de Bandama, que coincide con el de tasación y se eleva a 317.320,65 euros. El segundo mayor valor de tasación, cifrado en 502.796,15 euros, es el de un trozo de tierra plantada de viñas con una vivienda aislada de una planta ubicada en Camino de Los Lirios, en Hoya del Alcalde. La superficie catastral de esta vivienda es de 358 metros cuadrados y la registral se reduce a 123,17. En este bien se incluye, además, la cuarta parte de un lagar.

Las diferencias entre la superficie catastral y la registral en la mayoría de los bienes subastados es enorme. Sirve de ejemplo la de varios trozos de tierra que en el Catastro figuran con una superficie de 83.333 metros cuadrados y en el Registro apenas tienen 62, lo que apunta a segregaciones de una finca matriz.

En cuanto a los bienes de mayor superficie registral, la palma se la lleva una finca rústica en Monte Lentiscal que tiene 8.255,49 metros cuadrados, por delante de otro trozo de tierra en Hoya del Alcalde del Monte Lentiscal que mide 7.338,21 metros cuadrados. También hay varios terrenos de más de 6.700 metros cuadrados.