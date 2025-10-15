'Agáldar, cultura y tradición', un canto al arte y la historia

CANARIAS7 Gáldar Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:05 Comenta Compartir

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar la decimotercera edición de 'Agáldar, cultura y tradición', el espectáculo de música popular canaria que cada año reúne en un mismo escenario a la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar junto a algunas de las agrupaciones musicales y de baile, además de solistas, más destacados del municipio. Un espectáculo que organiza la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo.

El escenario que se instala en el CEIP Antonio Padrón tiene la capacidad de acoger a 1.000 asistentes que podrán disfrutar de la mágica fusión de diferentes grupos e intérpretes que se convertirán en uno solo para poner en valor al arte y la cultura que se crea en Gáldar, sus tradiciones ancestrales y su historia como primera capital de la isla.

Esa fue precisamente la motivación que en 2012 llevó a la concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, encabezada entonces por Carlos Ruiz, a poner en pie un espectáculo de enorme envergadura como no se había visto antes en la ciudad. Esta apuesta arriesgada contó desde el principio con la respuesta positiva de todos los grupos implicados, a pesar de que nadie nunca había planteado un reto como el que se les ponía por delante.

Todo ello para poner en pie un canto a la ciudad, a un nombre aborigen que identifica a sus ciudadanos, para homenajear el legado cultural y patrimonial del municipio de Gáldar, su arte, sus oficios tradicionales y sus costumbres. Así lo subraya Julio Mateo, que explica que «'Agáldar, cultura y tradición' no es solo un espectáculo, es una forma que tenemos los galdenses de reencontrarnos con nuestras raíces. Cada edición es un homenaje a elementos que han hecho de Gáldar un referente cultural en Canarias, y este año, al evocar la obra 'Revelora' de Pepe Dámaso, rendimos tributo a la creatividad de uno de los artistas más importantes de la historia de la isla y de su huella en Gáldar». Así, en otras ediciones se le ha rendido tributo a la historia de Gáldar, a sus pescadores y sardineras o al hombre del campo.

