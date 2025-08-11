Agaete realizará una rehabilitación integral de la calle Luceros de la Madrugá El Ayuntamiento municipal cuenta con una financiación de 52.000 euros por parte del área de Turismo del Cabildo para renovar pavimento, instalaciones y mobiliario

La calle Luceros de la Madrugá, ubicada en Agaete, renueva su pavimento, instalaciones y mobiliario con un proyecto que busca la rehabilitación integral de la vía, con una financiación de 52.000 euros por parte del área de Turismo del Cabildo.

La Oficina Técnica del Ayuntamiento se encuentra redactando el proyecto técnico, con el objetivo de responder a las necesidades y paliar el deterioro de una calle especialmente transitada del municipio. Con esta actuación, se busca como primera medida renovar la conexión del Puerto de las Nieves con el centro del pueblo contribuyendo a mejorar la experiencia del peatón, tanto local como foráneo, que recorre las calles del municipio, a la vez que se ofrece a los usuarios del espacio deportivo y de la cafetería existente en la zona un paseo más cómodo, verde y seguro.

El acondicionamiento y mejora de la calle y del entorno de la calle Luceros de la Madrugá contemplan el cambio de pavimento con un diseño distintivo y el suministro de mobiliario urbano contemporáneo y de calidad, como son los bancos, papeleras, luminarias, entre otros.

El proyecto de rehabilitación de esta vía conlleva la demolición del pavimento estilo Santo Domingo existente y deteriorado y el acondicionamiento de las instalaciones urbanas existentes de electricidad o saneamiento, entre otras. Además, conlleva el acondicionamiento de la base existente para la posterior ejecución del nuevo diseño que dé soporte a la nueva pavimentación, con un diseño emblemático y representativo que aporte identidad al espacio urbano.

Del mismo modo, aborda la instalación de mobiliario urbano contemporáneo, con luminarias, papeleras o bancos nuevos, y se mejorará y aumentará la vegetación a lo largo de la calle mediante el arreglo de la masa arbórea de los paterres y la instalación de nueva vegetación y jardineras urbanas para exterior móviles.

Además de mejorar la vía para los vecinos del entorno y del resto del municipio, esta calle también cumple con el objetivo turístico de mejorar la experiencia del visitante que hace uso de este espacio en su tránsito entre las calles del casco y el emblemático Puerto de las Nieves, creando un espacio de calidad para locales y visitantes.

