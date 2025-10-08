La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta los 30 grados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La calima en altura afectará este miércoles a Canarias, donde las temperaturas máximas podrán llegar a los 34º grados, concretamente en las medianías orientadas al sur y el oeste de Gran Canaria, según prevé la Aemet.

En el mar habrá noreste 5 o 6, arreciando a 7 mar adentro en el sureste y extremo noroeste. Fuerte marejada. En el nordeste, noreste 3 o 4. Marejada, aumentando a fuerte marejada mar adentro. En la costa oeste, variable 1 a 3. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Según informa Meteored, el «veroño» continua en octubre, con temperaturas anormalmente elevadas. En las islas Canarias las máximas subirán durante las próximas jornadas. «El miércoles podrían superar los 32 grados en zonas de medianías de Gran Canaria. En el resto de islas, las máximas podrían alcanzar los 30 grados».

Remite la calima

Según la predicción de la Aemet para este jueves, se esperan cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Es probable una calima ligera en altura. Respecto al viento, soplará el alisio con intervalos de fuerte.

Para este viernes, se esperan temperaturas máximas en descenso y alisios con intervalos de fuerte.

07/10 10:54 Avisos activos hoy y mañana en Canarias por costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/mtfTh5gIwW pic.twitter.com/aT5GMCGxM6 — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) October 7, 2025

Predicción de este miércoles por islas:

Lanzarote

Poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife 21 y 28 grados.

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario 20 y 25 grados.

Gran Canaria

En el norte, nuboso con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura, afectando principalmente a zonas de cumbre. Temperaturas en ligero ascenso, que será moderado en medianías al sur y oeste donde se alcanzarán 30ºC en amplias zonas y sin descartar localmente los 34ºC. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en litorales sureste y noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria 22 y 26 grados.

Tenerife

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero ascenso, algo más acusado en medianías. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste y extremo noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres centrales, viento flojo de dirección variable con predominio de la componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife 22 y 28 grados.

La Gomera

Nuboso en zonas bajas de la vertiente norte, poco nuboso o despejado en el resto. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en litorales sureste y noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera 23 y 28 grados.

La Palma

Nuboso en zonas bajas del norte y el este, con apertura de claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en los valores de las máximas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste, noroeste y en la zona de El Paso, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma 21 y 27 grados.

El Hierro

Poco nuboso con intervalos en el norte. No se descarta presencia de calima ligera en altura. Temperaturas con pocos cambios salvo ascensos en medianías y zonas de interior. Viento del nordeste con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en el litoral sureste y extremo noroeste, amainando a partir de mediodía. En cumbres, viento de flojo a moderado de componente este.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Valverde 19 y 25 grados.