Acuerdo histórico para limitar el acceso y uso de datos en la era digital

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptaron este miércoles un acuerdo «histórico» para salvaguardar la privacidad en el acceso a los datos personales en poder de entidades del sector privado, que pasa por establecer límites al acceso o fijar mecanismos de reparación, e incluso compensación, en caso de daños.

Se trata de un acuerdo «histórico», el primero adoptado por la OCDE en esta materia y que supone un importante compromiso político por parte de los 38 países que lo integran, afirmó ayer el secretario general de esta organización, Mathias Cormann, en la última sesión de la Conferencia ministerial que se celebra en ExpoMeloneras.

«En esta era digital, la capacidad de transferir datos a través de las fronteras es fundamental (...). Sin embargo, sin una serie de principios y salvaguardias comunes, el intercambio de datos personales entre jurisdicciones plantea problemas de privacidad, especialmente en áreas sensibles como la seguridad nacional», añadió.

En este acuerdo, se ha buscado reforzar la confianza entre países a la hora de transferir datos conscientes de que éstos son fundamentales para la transformación digital de la economía mundial y que su uso debe hacerse salvaguardando los derechos y libertades de los individuos.

En esta declaración se han fijado una serie de principios -siete en total- que pasan por que el acceso de los gobiernos a los datos tengan fines legítimos y que no sirvan «nunca» para reprimir o socavar las críticas o para poner en desventaja a ciertos grupos en base a características como la edad, discapacidad, orientación sexual o afiliación política o religiosa, entre otras.

La obligatoriedad de tener un marco jurídico claro y transparente, en el que se incluyan límites como que los datos sean usados por personal autorizado; que se establezcan mecanismos de supervisión eficaz para garantizar un uso debido de éstos así como establecer mecanismos de reparación en caso de daños son algunas de los puntos de esta declaración.

El acuerdo contempla una reparación efectiva en caso de que se haya vulnerado el marco legal nacional y que contempla la cancelación del acceso a los datos, eliminar los datos retenidos o a los que se han accedidos indebidamente e incluso compensaciones por los daños sufridos.

Esta declaración es fruto de un trabajo «arduo» de dos años, afirmó el secretario de la OCDE: «Puede parecer algo de índole técnico pero el acceso de los gobiernos a datos personales es uno de los puntos más candentes para los países».

El proyecto surgió de la creciente preocupación por la falta de principios comunes en ámbitos sensibles como son la seguridad nacional y el orden público, una carencia que podría conducir a restricciones indebidas de los flujos de datos.

La declaración complementa las Directrices de la OCDE sobre privacidad, que se actualizaron por última vez en 2013 y que constituye uno de los logros más importantes de la Organización, que se remontan a 1980 y que constituyen la base de las normas sobre privacidad de muchos países. Cormann abogó además ayer por mas «multilateralismo» y cooperación entre países en materia de economía digital, a la par que recordó que «es la primera vez que los países se reúnen en el marco internacional para discutir y acordar temas delicados sobre cómo los gobiernos acceden datos personales con fines policiales y de seguridad nacional», observó.

Los resultados de esta fase del proyecto, concluida en la Conferencia ministerial, se reflejan en la Going Digital Guide to Data Governance Policy Making y en el informe Going Digital to Advance Data Governance for Growth and Well-being.