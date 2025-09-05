180.000 euros para becas a los alumnos grancanarios que estudien en la península La Consejería de Educación del Cabildo abrirá en los próximos días la inscripción para solicitar las ayudas que complementan el programa de movilidad SICUE para el curso 2025/2026

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:51

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una partida de 180.000 euros que se destinará a subvencionar las becas para complementar los programas de movilidad SICUE destinada a los alumnos grancanarios que quieran estudiar un curso de la carrera universitaria o curso de postgrado en la península.

La Consejería de Educación del Cabildo, que dirige Olaia Morán, lanzará en los próximos días una nueva convocatoria de estas becas con las que se quiere impulsar la oferta educativa en Gran Canaria promoviendo la concesión de becas al estudio en el programa de movilidad SICUE durante el curso académico 2025/2026.

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE), funciona a semejanza del Programa Erasmus de la UE, pero fomentando la movilidad del alumnado dentro del ámbito territorial español con el objetivo de mejorar y complementar las necesidades de los estudiantes en el ámbito de los estudios postobligatorios.

Estas becas serán compatibles con cualquier otra de igual finalidad que complemente la formación, su solicitud se realizará de forma telemática y serán tramitadas en régimen de concurrencia competitiva, es decir, no se podrá presentar más de una solicitud por persona y curso, programa o estudios a realizar. Cada alumno beneficiado por estas becas SICUE podrá optar hasta un máximo de 3.500 euros de ayuda.

El plazo para acreditar la participación en la nueva convocatoria se extenderá en 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la resolución con el extracto de las bases en el Boletín Oficial de Las Palmas, el Tablón de Anuncios del Cabildo y las páginas webs www.grancanaria.com y www.grancanariajoven.es.