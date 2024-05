106 vecinos se presentan en Maspalomas a las pruebas del carnet municipal de taxista

Un total de 106 aspirantes se presentaron a la última convocatoria del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la obtención del carnet municipal de taxista que realizó a mediados del pasado mes de febrero la Concejalía de Movilidad Urbana y Transportes dirigida por el sexto teniente de alcalde, José Carlos Álamo.

Los exámenes psicotécnico y teórico, ambos tipo test, se realizaron los días 18 y 19 de abril, y la concejalía ya ha dado a conocer la relación provisional de los aspirantes que han resultado aptos y no aptos para la obtención del permiso de conducción de autotaxis en este municipio.

De los 106 aspirantes que se presentaron a los exámenes 25 son mujeres y ninguna de ellas ha suspendido. Solo 11 varones no han podido superar las pruebas de aptitudes necesarias para la obtención del permiso. Cinco de ellos por no aprobar el ejercicio de conocimientos sobre temas generales de la historia, geografía, cultura, viario e itinerarios del municipio, y los otros seis por no pasar el test psicotécnico.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra expuesta al público en los tablones de anuncios de la web http//www.maspalomas.com, del Servicio Municipal de Transportes, y en las cooperativas.