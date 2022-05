De Gran Canaria a Tenerife para visitar a su hija

Marcial Deganzo -de 72 años- natural de Yaiza, en Lanzarote, afincado en Las Palmas de Gran Canaria desde que se casó, hace muchos años, no se acostumbra a la «nueva» normalidad, sin restricciones. «Desde que llegó el coronavirus en 2019 no me he atrevido a viajar muy lejos», alegó Deganzo. «Prefiero esperar un poco hasta que la cosa mejore más», aseguró Deganzo. No obstante, este largo fin de semana de puente, viajará con su esposa a Tenerife este viernes, para reunirse con su hija.

Aunque Deganzo declara sentirse «poco seguro» en las calles, sin la obligatoriedad del uso de las mascarillas, no desaprovechará la oportunidad de viajar en familia para celebrar con su hija, médica en Santa Cruz de Tenerife, el Día de Canarias.