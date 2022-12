Gran Canaria exige explicaciones al Estado tras perder la Agencia Espacial

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró hoy la Corporación insular exigirá al Estado toda la información necesaria para analizar los criterios que se han empleado para designar Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y desechar la candidatura que presentó el Gobierno de Gran Canaria.

«Esperamos que no sean de oportunidad política, tal y como se empezó a filtrar desde la pasada semana», aseveró. «No puede ser que el Gobierno de España entienda la descentralización del Estado profundizando en elaislamiento y la marginación de Canarias».

El presidente Morales hizo estas declaraciones tras conocer que tanto la Agencia Espacial Española como la Agencia de Inteligencia Artificial, cuyas sedes aspiraban albergar Gran Canaria y Tenerife, no se ubicarán finalmente en las Islas, sino que se establecerán de forma definitiva en Sevilla y A Coruña, respectivamente.

Antonio Morales dejó muy patente que para el Cabildo de Gran Canaria ha sido una gran decepción no haber conseguido la sede de la Agencia Espacial Española, «por lo que esperamos que la decisión esté correctamente justificada y nuestra condición de ultraperiferia no haya sido el motivo de rechazo de nuestra candidatura, y el anuncio de descentralización de órganos del Estado no suponga un nuevo escenario de discriminación hacia los territorios insulares», enfatizó.

Tras hacer hincapié en que «la decepción es profunda», puso de relieve que confía en que «se nos dé a conocer el sentido de la decisión y los argumentos que han dado lugar a ella, ya que presentamos una candidatura muy sólida y con una trayectoria histórica que reconoce nuestra situación estratégica, nuestros vínculos con las expediciones espaciales desde sus inicios, un universo de empresas, universidades, experiencias, personal cualificado, condiciones climáticas… y, sobre todo, la necesidad imperiosa de diversificar nuestra economía, actualmente dominada por el sector turístico», sostuvo.

Antonio Morales apuntaló aún más su planteamiento al subrayar que la candidatura grancanaria a convertirse en la sede de la Agencia Espacial Española está perfectamente fundamentada, dado que la Isla cuenta con unas condiciones difícilmente para ello. «Reunimos todas las condiciones para generar un tejido aeroespacial en conjunción con Tenerife y Fuerteventura que no se ha tenido en cuenta», incidió. «Entendemos que Sevilla tiene una enorme base sólida en la aeronáutica, pero Gran Canaria reúne mejores condiciones para el entorno aeroespacial», concluyó.