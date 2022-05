«Tenemos ganas de fiesta, iremos a celebrarlo»

Pilar Santana y Carmen Ramos tenían muchas ganas de volver a disfrutar de los bailes y verbenas en la isla, tras dos años sin fiestas populares. Desde Santa Brígida, estas vecinas tenían previsto apurar sus agendas para llegar a tiempo a la emblemática plaza de Santa Catalina de la ciudad grancanaria y festejar el Día de Canarias, eso sí, después de un «buen» sancocho en familia. «Hace más de dos años que no disfruto de una buena fiesta», comentó Santana. Aunque desvelan que ya no tienen «el mismo aguante que antes», quieren seguir disfrutando de las noches de salsa y cumbia. «No solo nos gusta la marcha, también nos gustan las ferias de ganado», dijo Carmen Ramos , que no descartó «darse un salto» por la Granja Agrícola Experimental, en Arucas, en su nueva edición presencial tras dos años de pandemia.

Temas Especial Día de Canarias 2022