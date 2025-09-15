Las Fuerzas Armadas engrasan en Canarias su defensa aérea ante posibles amenazas: «Estamos preparados» Medios aéreos, terrestres y marinos participan en la activación «Eagle Eye» en un momento en el que drones rusos han realizado incursiones en países miembros de la OTAN, como sucedió en Polonia hace escasos días

Darío Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:54 | Actualizado 14:06h.

Seis cazas, una fragata, defensas antiaéreas, miles de soldados movilizados... Las Fuerzas Armadas ponen a prueba esta semana en Canarias su sistema de defensa aérea en un momento en el que drones rusos han realizado incursiones en países miembros de la OTAN, como sucedió en Polonia la semana pasada.

La activación de esta semana en las islas, bautizada como «Eagle Eye», no está relacionada con esos incidentes, pero forma parte de la hoja de ruta de las Fuerzas Armadas para tener engrasados sus sistemas en caso de que se suceda lo mismo en España.

«Para ese tipo de amenazas nos preparamos, para ese tipo de situaciones son estas activaciones», explicó el teniente general Julio Nieto, comandante del Mando Operativo Aéreo, este lunes a bordo de la fragata Cristóbal Colón durante la rueda de prensa de presentación de la activación «Eagle Eye».

«No solo los sistemas de vigilancia de los países del Este, que están cerca de la frontera de Rusia y Ucrania, están preparados y alerta. También todo nuestro sistema de vigilancia y control aéreo está activo los 365 días del año. Por supuesto que estamos preparados«, añadió.

«Eagle Eye» es una activación de defensa aérea, pero participan las tres ramas de las Fuerzas Armadas: el Ejército del Aire y del Espacio, el Ejército de Tierra y la Armada. El objetivo es integrarlas en el sistema de defensa aéreo nacional «para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, bajo control operativo del Mando de Operaciones», explica el Ministerio de Defensa. Las maniobras han comenzado este lunes y se alargarán hasta el jueves 18.

Esta activación recibe el nombre de 'Eagle Eye 25-03' porque es la tercera que se realiza este año. Ya ha habido otras dos similares: una en marzo en la costa mediterránea y otro en mayo en aguas de Galicia.

En la costa gallega, según informó el Ministerio de Defensa, se realizaron misiones aéreas defensivas «como respuesta a incursiones y movimientos de aeronaves no identificadas». Los medios aéreos llevaron a cabo «maniobras de combate aire-aire y misiones de interceptación», además de «ejercicios de escolta y protección de activos estratégicos».

Son actividades similares a los que realizarán esta semana en Canarias, en los que participarán seis F-18 y medios antiaéreos del Ejército del Aire y del Espacio; unidades y defensas antiaéreas del Ejército de Tierra; y la fragata F-105 Cristóbal Colón de la Armada, que navegará por el Atlántico integrada en el sistema de defensa aérea. Al frente de las maniobras estará el Mando Operativo Aéreo, bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). En total, serán movilizados unos 2.000 efectivos.

«Esta actividad es una de las más relevantes, pero es una más de otras en las que están participando los cinco mando operativos», explicó el capitán de navío Gonzalo Neira, jefe de la Sección de Planes del Estado Mayor del Mando de Operaciones. «El objetivo es incrementar nuestra coordinación y eficacia», añadió.

El 'Eagle Eye' coincidirá con el ejercicio 'Sinergia 25', que se desarrolla entre el 15 y el 21 de septiembre y en el que Defensa desplegará medios aéreos, terrestres y marítimos en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares «con misiones de vigilancia y presencia en los espacios de soberanía e interés». Entre los recursos militares movilizados está el Buque de Acción Marítimo 'Tornado', que desde el 9 de septiembre realiza labores de vigilancia y disuasión en Canarias.