Foto de archivo del buque Tornado. JUAN CARLOS ALONSO

El buque 'Tornado' realiza una operación de vigilancia en Canarias

La embarcación de la Armada efectuará operaciones de vigilancia y disuasión entre el 9 y el 21 de septiembre

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:53

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Tornado' salió a la mar el 9 de septiembre para realizar operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía nacional en el archipiélago canario, dentro de las operaciones permanentes de las Fuerzas Armadas.

Durante esta navegación, el buque dependerá del Mando Operativo Marítimo (MOM), bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). En el marco de esta navegación, está previsto además que el BAM 'Tornado' realice presencia naval en la isla de La Gomera entre los días 12 y 14 de septiembre, con jornada de puertas abiertas al público en el Muelle de San Sebastián de la Gomera.

El buque cuenta con una dotación de 51 personas que cumplimentaran las tareas asignadas, teniendo previsto, adicionalmente, la colaboración con unidades del Ejército del Aire para adiestramiento mutuo.

El Tornado tiene su base en Las Palmas de Gran Canaria

El Buque de Acción Marítima 'Tornado' se encuentra encuadrado orgánicamente en el Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Canarias y tiene su base en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. Está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la flota, está formada por el conjunto de unidades, que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional.

