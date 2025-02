Vox se queda sin cargo público en Fuerteventura tras el portazo del concejal Miguel Rastrero

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 10 de febrero 2025, 10:46 Comenta Compartir

Vox se queda sin representación política en Fuerteventura, después de que Miguel Rastrero Martín, concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, anunciara hoy, lunes, que se pasa al grupo mixto. Ahora falta saber si se queda ahí o cambia de filas políticas.

La salida de Rastrero Martín del partido no sorprende puesto que, desde el principio de la legislatura, mostró discrepancias al tomar decisiones alejadas de los extremismos del partido liderado por Santiago Abascal. Desde la primera concentración convocada por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por el Día de la Mujer Trabajadora, participó con el resto de concejales de la Corporación a la puerta de las casas consistoriales.

Más recientemente, el edil capitalino hizo público en redes sociales otra disensión, esta vez por el cierre de la sede insular de Vox en Puerto del Rosario. «Siempre he intentado siempre tener una sede en la isla, pero me he encontrado con la continua oposición por parte del CEP (Comité Ejecutivo Provincial)». A lo que añadió que «lo que más me duele es que anuncien algo que saben que no van a cumplir. El verano pasó hace meses, le pido disculpas a los majoreros».

En enero de este año, cuando la cúpula del partido al nivel regional acudió a Fuerteventura con el fin de reclamar medidas contra la inseguridad ciudadana, su único cargo público no estuvo presente. Rastrero aclaró que simplemente no le habían convocado.

Rastrero se une al grupo de cargos públicos de Vox en Canarias que abandona el partido. En julio de 2024, Ginés González, edil de Teguise y único concejal de Vox con tareas de gobierno en toda Canarias, dio el portazo por el rechazo del partido a acoger a menores migrantes llegados a Canarias.