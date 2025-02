«Vox me ha demostrado la deslealtad y traición, sobre todo a afiliados y votantes»

Catalina García Puerto del Rosario Lunes, 10 de febrero 2025, 13:46 Comenta Compartir

«Tengo lealtad y dignidad, lo que ellos nunca han tenido», zanjó Miguel Rastrero, el único cargo público que tenía Vox en Fuerteventura, su argumentario para abandonar el partido. En un acto arropado por algunos compañeros ediles del PP, PSOE y CC, el concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario anunció este lunes que se pasa al grupo mixto como independiente y que, con su salida de las filas lideradas por Santiago Abascal, se van al menos cinco coordinadores locales.

Aunque desde su elección proclamó y demostró en las mociones, plenos y actos municipales que «no vengo al Ayuntamiento a ser radical, racista y homófobo, sino que vengo a construir y a servir a Fuerteventura», Rastrero desgranó este lunes las dos razones principales por las que dio portazo a Vox: el rechazo a los sondeos de las tierras raras en tres municipios majoreros y el cierre de la sede insular en Puerto del Rosario.

Ampliar La rueda de prensa de Rastrero suscitó este lunes una gran expectación de medios de comunicación y de políticos. Javier Melián / Acfi Press

El ya exedil de Vox demostró su afán de servicio a la ciudadanía de Puerto del Rosario y su carácter constructivo desde la oposición al asegurar que todas las mociones que había presentado al pleno municipal, salvo una, habían salido adelante por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Pero la misma sintonía no empezó a cosechar entre Vox a nivel regional «y todo porque quería y quiero trabajar con honradez, sin querer ganar dinero».

El «detonante» de la ruptura de ahora con Vox surgió en la votación en contra de las prospecciones de las tierras raras en el pleno de Puerto del Rosario. «Insistí en el partido a nivel Canarias para orientarme en el sentido de mi voto y nadie me dijo nada». Entonces, Miguel Rastrero alzó la mano en la votación «según mi conciencia», que era de rechazo, con lo que salió adelante la postura por unanimidad.

Para su sorpresa, quince días después, Vox hizo de la defensa de los sondeos en la isla «su bandera». «Les dejé claro que iba a rectificar mi voto porque voy a defender a Fuerteventura por encima de todo y la habían ninguneado, además de que hay sospechas de que alguien del partido está interesado en que se vendan sus terrenos rústicos en la isla».

Ampliar Rastrero, con otros exafiliados de Vox, tras el anuncio de la ruptura con el partido. Javier Melián / Acfi Press

El segundo argumento esgrimido este lunes por el concejal Miguel Rastrero fue el cierre de la sede insular de Vox en Puerto del Rosario. «Habíamos gente que íbamos a trabajar allí y nos lo cierras porque dijeron era un local muy caro». Entonces, buscaron locales más baratos «y también nos contestaron que no porque Fuerteventura no importaba ya que no llegaba al 6% de los votos que se requiere para entrar en el Congresos de los Diputados. O sea que no importaba el interés de Fuerteventura sino salir elegido diputado».

Vox decide entonces abrir un expediente disciplinario a su concejal de Puerto del Rosario, sobre todo por el rechazo a las tierras raras. «Y yo decidí que no, por deslealtad, sobre todo a los afiliados de Canarias y de Fuerteventura. Yo no me quería ir sin honor». Por eso escribió 23 folios defendiéndose y recordando que no recibió instrucciones sobre su rechazo a los sondeos.

Finalmente, Vox archivó el expediente de expulsión por falta de pruebas. «Pero ahora soy yo el que me voy del partido porque me ha demostrado la deslealtad y la traición, sobre todo a los afiliados y votantes y a los ciudadanos de Fuerteventura».

El edil capitalino aclaró que no entrega el acta «en un acto de responsabilidad» y que, al comentárselo a la número 2 de la lista, le dejó claro que si se iba él, «nos han perdido a todos».

Rastrero aseguró que había habido un acercamiento con la dirección nacional de Vox «que intentó pacificar, pero yo ya estaba agotado». Por eso anunció que se iba a centrar en su profesión «y dar lo mejor de mí en todos los plenos municipales».