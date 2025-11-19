Unión Vecinal de Antigua propone el norte del molino para reubicar la antena de móviles

El grupo social pide al Ayuntamiento de Antigua que encargue un «informe técnico imparcial y riguroso» sobre su alternativa de localización cerca del molino. La empresa instaladora rechazó esta ubicación sin estudios técnicos que avalaran su decisión

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 19 de noviembre 2025

El norte del molino de Antigua: es la alternativa que concilia el servicio de telecomunicaciones con el interés general y que propone la Unión Vecinal de Antigua. Este colectivo, que surgió en julio de 2025 en defensa de la salud pública y en contra de la instalación de una antena de telefonía móvil de 30 metros de altura a escasos 50 metros de las viviendas en el Camino de Las Piletas, reclama al Ayuntamiento un «dictamen técnico imparcial» sobre esta propuesta de ubicación a encargar a algún colectivo profesional relacionado con las telecomunicaciones.

Este colectivo, asesorado por su equipo jurídico y técnico de ingenieros en Telecomunicaciones, ha propuesto formalmente en las mesas de negociación con la empresa instaladora y el Ayuntamiento de Antigua una alternativa «técnica y legalmente viable»: la reubicación de la antena al norte del molino, en suelo de titularidad pública y sin afección a viviendas.

Ante el rechazo de la instaladora de esta ubicación al norte del molino de Antigua, este grupo ciudadano apunta a la necesidad de un dictamen imparcial. La empresa dictaminó que cerca del molino no era viable «sin un informe técnico que lo contraste», por lo que solicita formalmente al Ayuntamiento que, para mayor transparencia y rigor, encargue un estudio técnico «imparcial» al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Las Palmas o a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias.

Este dictamen independiente reclamado por el colectivo vecinal es la única vía para que la Administración pueda tomar una decisión «objetiva, informada y en defensa del interés general», desbloqueando la actual situación.