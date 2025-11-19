Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación convocada por el colectivo social contra las antenas el 23 de agosto de 2025. Unión Vecinal de Antigua

Unión Vecinal de Antigua propone el norte del molino para reubicar la antena de móviles

Telecomunicaciones ·

El grupo social pide al Ayuntamiento de Antigua que encargue un «informe técnico imparcial y riguroso» sobre su alternativa de localización cerca del molino. La empresa instaladora rechazó esta ubicación sin estudios técnicos que avalaran su decisión

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

El norte del molino de Antigua: es la alternativa que concilia el servicio de telecomunicaciones con el interés general y que propone la Unión Vecinal de Antigua. Este colectivo, que surgió en julio de 2025 en defensa de la salud pública y en contra de la instalación de una antena de telefonía móvil de 30 metros de altura a escasos 50 metros de las viviendas en el Camino de Las Piletas, reclama al Ayuntamiento un «dictamen técnico imparcial» sobre esta propuesta de ubicación a encargar a algún colectivo profesional relacionado con las telecomunicaciones.

Este colectivo, asesorado por su equipo jurídico y técnico de ingenieros en Telecomunicaciones, ha propuesto formalmente en las mesas de negociación con la empresa instaladora y el Ayuntamiento de Antigua una alternativa «técnica y legalmente viable»: la reubicación de la antena al norte del molino, en suelo de titularidad pública y sin afección a viviendas.

Ante el rechazo de la instaladora de esta ubicación al norte del molino de Antigua, este grupo ciudadano apunta a la necesidad de un dictamen imparcial. La empresa dictaminó que cerca del molino no era viable «sin un informe técnico que lo contraste», por lo que solicita formalmente al Ayuntamiento que, para mayor transparencia y rigor, encargue un estudio técnico «imparcial» al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Las Palmas o a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones de Canarias.

Este dictamen independiente reclamado por el colectivo vecinal es la única vía para que la Administración pueda tomar una decisión «objetiva, informada y en defensa del interés general», desbloqueando la actual situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  6. 6 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  7. 7 El aire ártico roza Canarias y la Aemet ya avisa de termómetros en bajada y nuevas lluvias
  8. 8 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  9. 9 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  10. 10 Medidas para tener mejor profesorado: magisterio de cinco años, máster de dos, pruebas de acceso y más prácticas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Unión Vecinal de Antigua propone el norte del molino para reubicar la antena de móviles

Unión Vecinal de Antigua propone el norte del molino para reubicar la antena de móviles