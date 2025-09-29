Transición Ecológica mide el frente marítimo de Puerto del Rosario

CANARIAS7 Puerto del Rosario Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha ejecutado una campaña de medición en el frente marítimo de Puerto del Rosario, entre el muelle comercial y la cercana zona industrial de Las Salinas, en el barrio de El Charco.

El objetivo de esta campaña es conocer la profundidad, el relieve submarino y la composición del fondo marino, con el fin de planificar medidas de adaptación ante la subida del nivel del mar y la erosión costera. El presupuesto para analizar Puerto del Rosario y otras cinco áreas en toda Canarias asciende a 111.300 euros, mientras que el proyecto que lo integra, el Adaptacost6, cuenta con una inversión total de 2.317.300 euros.

Los trabajos desarrollados en el litoral de la capital de Fuerteventura han permitido levantar una cartografía submarina de detalle en un ámbito de 3,7 millones de metros cuadrados, con resolución de 0,25 metros. La campaña también recogió muestras de sedimento para conocer la textura y características del sustrato.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destaca que Puerto del Rosario es «un enclave estratégico y, al mismo tiempo, vulnerable ante los efectos del cambio climático, ya que en este tramo del litoral confluyen infraestructuras críticas como la central térmica y la desaladora del CAAF, junto a áreas residenciales como el barrio de El Charco».

Contar con información científica de alta precisión permite al Gobierno autónomo anticiparse a los riesgos, reducir incertidumbres y diseñar soluciones de adaptación eficaces que garanticen la seguridad de la población y de los servicios esenciales de las seis zonas en las próximas décadas.

Los trabajos de medición de los frentes marítimos han sido realizados por la empresa Ecos, Estudios Ambientales y Oceanografía S.L., contratada por Tragsatec, entidad responsable de la coordinación del proyecto Adaptacost6. Las campañas de campo se desarrollaron entre los meses de junio y agosto de 2025, precisa Tranasición Ecológica. Para ello se usaron ecosonda multihaz, navegación inercial y técnicas de compensación de movimiento para garantizar la precisión de los resultados.