Tero Brito: «Mi pregón es un homenaje a la gente de Vega de Río Palmas»

Brito acudió varios años a Vega de Río Palmas a dar la crónica de las fiestas y lo hacía por teléfono.

– Usted oye hablar sobre la fiesta de la Peña y qué es lo primero que se le viene a la cabeza: peregrinación, familia, leyendas, rebotallo de gente, fervor, hasta un plato de carne de cabra le permito.

– De todo un poco. Cuando vivía de niño en la Rosa Nueva, en el municipio de Puerto del Rosario, veía pasar peregrinos y peregrinas del norte rumbo a Vega de Río Palmas. También leyenda mariana de aparición de la Virgen de la Peña y por supuesto rebotallo de gente porque las veces que venía la muchedumbre era exagerada.

– Ha adelantado que en el pregón de hoy, jueves, no va a profundizar en temas históricos sino que recuerda a los que se fueron y estará salpicado de anécdotas.

– Voy a hacer una especie de homenaje a la Vega de Río Palmas a través de gente que he conocido allí. Entiendo que los vecinos y las vecinas del pueblo viven estoicamente los días de celebración de la patrona insular. Nunca les he oído una protesta por si no pueden descansar por el ruido o el gentío. En otras localidades, sí que oído protestas por que la música está muy alta, los cochitos y en general por el ajetreo inherente a toda fiesta que hay que aguantar porque es una vez al año y no hace daño.

–¿Alguna anécdota de cuando, como periodista, daba la crónica de las fiestas patronales desde el teléfono de la tienda de Angelinita y Ambrosio en Vega de Río Palmas?

– Yo daba las crónicas de la fiesta patronal desde su teléfono, que era el único que había en Vega de Río Palmas. Un año, se averió y no hubo manera de darla, así que lo hice al día siguiente y no pasó nada. Empecé en 1973 y cada tercer sábado de septiembre iba a la Peña a dar la crónica por su importancia como patrona de Fuerteventura.

–¿Qué recuerda de la primera vez que acudió como peregrino al santuario?

– Fue con mi tío Eleuterio Brito, caminando desde Gran Barranco. Me había caído de un burro y me partí la pierna, con una herida abierta muy grave, entonces mi tío hizo una promesa a la Virgen: si yo volvía a caminar a por mis propios medios, iría a agradecérselo a la Peña conmigo, entrando de rodillas por la ermita, como hacían antes muchos peregrinos. Tenía unos catorce años, aunque siempre nos quedábamos hablando con la gente en los ventorrillos, por lo que finalmente no pudimos pagar la promesa hasta dos o tres años más tarde.

–¿Qué lazos mantiene con Vega de Río Palmas y en general Betancuria?

– Nací en Valle de Santa Inés en 1954, donde estuve un poco de tiempo. Luego me mudé a Tefía, en el municipio de Puerto del Rosario, donde viví parte de mi infancia en la Rosa Nueva, finca donde mi padre Fernando y mi madre Paquita eran medianeros. Aquello era la Fuerteventura profunda, cerealista y ganadera, De allí, en lugar de venirme a Puerto del Rosario con mi madre que abrió una casa de comidas o a El Aaiún con mi padre emigrante, me fui a Gran Barranco, que seguía siendo la Fuerteventura profunda donde lo que primaba eran los sembrados, las cabras y el buen queso. Pero no fue hasta la promesa de mi tío, no me había acercado a las fiestas de la Peña.

–¿Qué les falta a Vega de Río Palmas y al municipio de Betancuria para despegar en lo económico y crear empleo?

– Les faltan atractivos económicos, sobre todo para la gente joven. Les faltan comunicaciones, sobre todo a Vega de Río Palmas y la Villa de Betancuria, dos pueblos que tienen por delante un futuro incierto. Si en España se habla de la España vaciada, en Fuerteventura también existen algunos lugares que hay que empezar a verlos como tal y buscarles salida. Estas dos localidades están muy aisladas por mucha curva en las carreteras por Pájara y Antigua y no se puede estar yendo y viniendo todos los días porque eso cansa y sube la factura a fin de mes con la carestía de los carburantes. Hay que buscar atractivos y destacar sus valores, como por ejemplo su importancia geológica y su potencial de acoger a nómadas digitales en el entorno rural. Lo cierto es que si las familias tienen niños pequeños deben buscar lugares con más actividades culturales y deportivas.