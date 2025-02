Ya es seguro: arranca el rodaje con Javier Bardem en Fuerteventura (y cuatro chalanas en la Baja de Juan Gómez)

Catalina García Puerto del Rosario Miércoles, 12 de febrero 2025, 19:47 Comenta Compartir

Ya está en marcha el rodaje de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que se filmará a lo largo de 10 semanas en localizaciones de Fuerteventura y Madrid.

La confirmación llegó este miércoles, cuando estaba previsto que empezara el rodaje en los exteriores de la Punta de Jandía, en el municipio de Pájara, en concreto esta mañana el actor Javier Bardem grabó en los decorados del campamento militar y el fuerte inspirados en los años 30 del siglo XX. En la Baja de Juan Gómez, cuatro chalanas de pescadores de las cofradías de Gran Tarajal y de El Cotillo hicieron de extras con sus chalanas, que no con sus barcos de pesca actuales porque la película se ambienta en el siglo pasado.

En 'El ser querido' un aclamado director de cine (Bardem) y su hija (Victoria Luengo), una actriz sin éxito, ruedan juntos una película tras años de distanciamiento y un pasado difícil del que ninguno de los dos ha querido hablar.

Declaraciones de los protagonistas

Javier Bardem: «Estoy muy ilusionado con ser parte de este equipo y trabajar con Rodrigo. La historia que deseamos contar es excitante y hacerlo junto a los compañeros y compañeras que componen este elenco es un verdadero lujo».

Victoria Luengo: «Estoy muy emocionada por formar parte de esta película. Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, con los que ya tuve la fortuna de coincidir en 'Antidisturbios', han escrito un guión precioso y siento profunda admiración por toda la gente con la que voy a compartir esta aventura».

Reparto y equipo técnico

A Bardem y Luengo se suma un amplio reparto encabezado por Raúl Arévalo (Premio Goya como mejor actor de reparto por 'Gordos' y como mejor director y mejor guion original por 'Tarde para la ira'), Marina Foïs (cinco veces nominada a los Premios César, también al Goya como mejor actriz protagonista por 'As Bestas', de Sorogoyen), Mourad Ouani ('Nos vemos en otra vida', 'La Unidad'), Raúl Prieto ('Antidisturbios, 'Las noches de Tefía'), Melina Matthews ('La habitación de al lado', 'Apagón'), Laura Birn ('Fundación'), Nuria Prims ('Incierta Gloria', 'Élite'), Pablo Gómez-Pando ('Los años nuevos', 'Ama'), y Malena Villa ('El llanto', 'El Ángel').

En el apartado técnico Sorogoyen vuelve a contar con su equipo habitual entre los que destacan el director de fotografía Alex de Pablo (Goya a la Mejor Fotografía por 'As bestas'), el compositor de la banda sonora original Olivier Arson (Goya a la Mejor Música Original por 'As Bestas' y 'El reino'), el director de sonido Aitor Berenguer (Goya al Mejor Sonido por 'As bestas' y 'Verónica'), el director de arte Jose Tirado (Nominado al Goya a la Mejor Dirección de Arte por 'As bestas'), el montador Alberto del Campo (Goya al Mejor Montaje por 'As bestas' y 'El reino') y Fabiola Ordoyo en el Diseño de Sonido (Goya al Mejor Sonido por 'As bestas' y nominada por 'Mapa de los sonidos de Tokio' y por 'Blackthorn: Sin destino'), todos ellos con una amplia y premiada trayectoria.

'El ser querido' es una película original Movistar Plus+ en coproducción con Caballo Films y El Ser Querido AIE, con la coproducción de Le Pacte y en asociación con Canal+ en Francia, con la financiación del ICAA y Creative Europe Media y con el apoyo del ICEC y la Comunidad de Madrid.

La película se estrenará en salas de cine distribuida por A Contracorriente Films y posteriormente llegará en exclusiva a Movistar Plus+. Las ventas internacionales correrán a cargo de Goodfellas.