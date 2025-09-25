Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los trabajos de retirada de la embarcación empezaron este jueves por la mañana en la playa del Medio, en Corralejo. C7

Retirada del velero encallado en Corralejo hace casi un mes

Medio ambiente ·

La embarcación soltó amarras el 27 de agosto y terminó contra los riscos de la playa del Medio. No había nadie a bordo, pero sí hubo que lamentar un vertido de 20 metros cuadrados

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:26

Casi un mes más tarde de que encallara en la playa del Medio, en Corralejo, este jueves se procedió a la retirada del velero de 12 metros y bandera británica.

La embarcación terminó en la costa del municipio de La Oliva el pasado 27 de agosto tras, probablemente, soltarse sus amarres. De origen inglés, 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso, el velero permanecía fondeado hasta ese momento cerca del muelle de Corralejo.

Tras zozobrar, Salvamar y helicópteros recorrieron la zona por si alguna persona había caído al agua, pero se confirmó que en el momento del incidente no había nadie a bordo, por lo que solo hay que lamentar daños materiales del velero.

Lo que sí hubo de lamentar ese martes, 27 de agosto, fue un vertido de gasoil de 20 metros cuadrados, que se redujeron en gran parte.

Este jueves, 25 de septiembre, la maquinaria pesada trasladaba el barco, siempre bajo la mirada de la Isla de Lobos.

Cuando zozobró, el velero no tenía ninguna persona a bordo. C7

