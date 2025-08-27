Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El velero encallado en la Playa del Medio, Corralejo. Efe
Fuerteventura

Un velero se encalla en una playa de Corralejo

Por el momento, no se ha podido retirar el barco de la zona de la playa del Medio | Todo apunta a que sus amarres se soltaron y terminó encallando

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:56

Durante este martes encalló un velero en la costa de la playa del Medio en la localidad de Corralejo, Fuerteventura. Se trata de una embarcación de origen inglés de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso que fondeaba cerca del muelle. Todo apunta a que sus amarres se soltaron y terminó encallando.

La imagen no dejó indiferente a vecinos y visitantes que se acercaban a la zona. A esta hora, la embarcación continúa en la costa y, de momento, los trabajos para su retirada no han dado resultado.

Durante varias horas Salvamar y helicópteros recorrieron la zona por si alguna persona había caído al agua, pero se confirmó que en el momento del incidente no había nadie a bordo, por lo que solo hay que lamentar daños materiales del velero. Además, también se produjo un vertido de gasoil de 20 metros cuadrados, que ya se ha reducido en gran parte.

Imagen del velero que encalló en la costa de Corralejo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Efe

