Renovación de pasarelas del aeropuerto; deberá estar al inicio de 2027

Tomando como base que las obras se pusieron en marcha en marzo pasado, deberá ser en los primeros meses de 2027 cuando se pueda dar por acabado el proceso de renovación de las pasarelas del aeropuerto del Matorral. La iniciativa se ha encomendado a Comsa, fruto de un concurso oficial habiilitado en el pasado año en su parte central. De presupuesto se cuenta con una partida consignada de 9,46 millones de euros, por debajo, por tanto, de las previsiones iniciales.

Las actuaciones que se están ejecutando desde hace más o menos medio años atrás, con logística para que apenas se vea afectada la logística cotidiana, se han dividido entre labores de sustitución al completo del material y acciones de renovación, saneamiento y sustitución de equipos.

Como se dio cuenta tiempo atrás por CANARIAS7, el equipamiento precisa de una renovación debido a su antigüedad y al clima de condición desértica de la isla. Ambos factores provocan un alto coste en su mantenimiento, entre otros inconvenientes, que afecta a la estructura de las pasarelas creándoles óxido. Algunas de las pasarelas se han venido empleando desde 1997.

Se ha decidido aplicar un modelo de ejecución de los trabajos por fases, para con ello evitar colapsos incontrolados en la operativa cotidiana del recinto. Se han tomado medidas con vistas a realizar las faenas centrales en el horario de madrugada; respetándose pautas concretadas por la dirección del aeródromo.

