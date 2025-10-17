Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cultivo de papas en gavias del cortijo de Tetuy, en Toto, en el municipio de Pájara. Javier Melián / Acfi Press

La red de regadíos de Tuineje y Pájara espera por el Gobierno de Canarias

Agricultura ·

El PSOE solicita que se amplíe el plan de regadíos con el arreglo de las gavias de la cuenca centro-sur que no pueden acceder al agua

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:04

El PSOE apela al Gobierno de Canarias para que continúe con el Plan de Regadíos Centro-Sur de Fuerteventura y que el agua llegue a todas aquellas parcelas de la cuenca de Tuineje donde sea posible el abastecimiento por gravedad y el arreglo de las gavias de esa cuenca que por su situación queden fuera de la red.

Los socialistas de Fuerteventura mantienen la «presión» sobre el actual Ejecutivo autonómico con el Plan de Regadíos Centro-Sur, según el secretario de alimentación y soberanía alimentaria del PSOE de Fuerteventura, José Cabrera.

Cabrera Noda incide en el «salto cualitativo» que supuso para los pequeños agricultores de la cuenca de Tuineje esa fase del proyecto. «Ahora toca rematar el proyecto con la ampliación de la red de regadío hasta donde permita el suministro por gravedad y el arreglo de las gavias del centro y sur que queden fuera».

El proyecto de modernización y mejora del regadío en la zona centro sur de Fuerteventura, esto es los municipios de Pájara y Tuineje, se aprobó durante la anterior legislatura. La inversión de 13.250.00 euros permitirá regar 152 hectáreas de los municipios de Tuineje y Pájara, beneficiando a 289 regantes.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias), aporta casi el 80% del presupuesto total, mientras que el 26% restante -esto es 3,5 millones de euros- corre a cargo de las arcas insulares. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan para la eficiencia y sostenibilidad en regadíos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRT), por lo que cuenta con financiación de fondos Next Generation de la Unión Europea.

Las obras consisten en la ejecución de un nuevo módulo en la planta desaladora Gran Tarajal y de un depósito de agua anexo. Mediante una estación de bombeo, se impulsará el agua a un depósito en Mazacote (ya existente) y a la balsa de regulación de Tesejerague, también de nueva construcción, para, desde ambas infraestructuras, abastecer la zona regable mediante sus respectivas redes de riego.

Estas obras deben ser complementadas con redes secundarias de regadío para el suministro al sector primario majorero, con unas actuaciones accesorias que ejecutará el Gobierno de Canarias desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, que están valoradas en 9,2 millones.

«Es hora de que el proyecto continúe su desarrollo y convierta a Tuineje y a Fuerteventura en un ejemplo a exportar a otras islas sobre la gestión del agua para la producción de alimentos kilómetro cero», propone el secretario de alimentación y soberanía alimentaria del PSOE, José Cabrera Noda.

