Quitarse el peso de una deuda de 50.000 euros

La Ley de Segunda Oportunidad permite a una vecina del municipio de Pájara, concretamente de Morro Jable, liberarse de 50.000 euros de deudas. El despacho especializado, Canarias Sin Deuda, ha llevado a cabo la tramitación del proceso que ha concluido con la cancelación de la totalidad de las deudas adquiridas por L.S.V.C. que se dedicaba a la hostelería y tras entrar en un Erte había llegado a una situación de insolvencia.

Tras perder su puesto de trabajo y ver mermados sus ingresos, L.S.V.C. comenzó a acudir a financiación externa para solventar los pagos que se iban acumulando, al tiempo que cubría sus necesidades básicas. El resultado fue la incapacidad para hacer frente a todos los pasivos suscritos, agravando paulatinamente su situación con el aumento de los intereses por demora.

Tras conocer la cancelación de sus deudas, L.S.V.C. explica que «la Ley de Segunda Oportunidad me ha quitado un peso de encima y por fin veo la luz. Tras haber pasado por muchas negativas, en Canarias Sin Deuda me han escuchado y ayudado en todo momento. Espero que mi caso sirva para que otras personas que puedan estar pasando por una situación similar conozcan la existencia y el funcionamiento de esta ley, porque me ha permitido ser feliz de nuevo y comenzar a vivir como hace tiempo que no hacía».

La gestora del departamento jurídico María Medina explica, L.S.V.C. «recurrió a nuestro despacho en una situación ya insostenible, y tras estudiar su caso comprobamos que cumplía con todos los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Gracias a su compromiso y colaboración durante todo el procedimiento, aportando la documentación necesaria e implicándose desde el primer momento se ha dictaminado que no podía hacer frente de ninguna forma a los pagos requeridos y se ha cancelado su deuda de forma total, por lo que desde este mismo momento no tiene que preocuparse más de sus antiguas deudas».