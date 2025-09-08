Quince empresas reciben el sello SICTED de calidad turística

CANARIAS7 Puerto del Rosario Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

El Patronato de Turismo ha entregado este lunes los diplomas y distinciones de Calidad Turística SICTED a una quincena de empresas y servicios turísticos de Fuerteventura, reconociendo así su excelencia y compromiso con la calidad turística.

Las distinciones SICTED se entregaron a Finca Canarias Aloe Vera, Hotel Occidental Jandia Mar, la Fábrica Aloe, Labranda Aloe Club, Laurens Peluqueros, Lemon & Soul Cactus Garden, New Fit Canarias, Nina Boutique, Hotel Occidental Jandia Playa, OIT Puerto del Rosario, Playitas, Playitas Apt., Policía Local La Oliva, SBH Maxorata Resort y SBH Monica Beach Resort.

La consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, ha puesto en valor «este sello de calidad turística, que pone de manifiesto el compromiso del sector turístico con la calidad y sostenibilidad del destino. Una mejora constante no sólo buscada por parte del Patronato de Turismo, sino también por el propio sector».

La consejera insular hizo entrega de las distinciones, junto a los y las concejales del área: Rosa Rodríguez (Puerto del Rosario), Dulce García (Tuineje) y David Fajardo (La Oliva), así como el concejal de La Oliva Juan José Rodríguez.

82 entidades reconocidas en conjunto

Todas estas empresas han cumplido con los estándares del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), demostrando su compromiso con buenas prácticas, atención al cliente, innovación y responsabilidad social, así como con la actualización y evaluación periódica de sus procesos.

Actualmente, Fuerteventura cuenta con 82 empresas y servicios turísticos adheridos al SICTED, consolidando a la isla como un destino turístico que apuesta por la calidad y la excelencia en cada uno de sus servicios. Este sistema, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SET), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las administraciones locales, está presente en 260 destinos de España.

El Patronato de Turismo continúa trabajando para fortalecer la formación y el desarrollo de las empresas locales, asegurando que Fuerteventura ofrezca a sus visitantes una experiencia de calidad.