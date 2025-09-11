Puerto del Rosario pone en marcha un plan de refuerzo escolar La actividad, para el alumnado de primaria, se estrenará la semana venidera

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario va a poner en marcha un programa de refuerzo escolar, incluido en el proyecto Bregando por Puerto.

La iniciativa arrancará el próximo 15 de septiembre, dirigida al alumnado de etapa primaria (6 a 12 años). Contará con la implicación de seis docentes, junto al apoyo de dos integradoras sociales; en diferentes centros culturales y polivalentes del municipio, incluidos los espacios rurales.

«Este refuerzo escolar es una oportunidad para que muchos niños y niñas tengan un apoyo extra en su formación, algo que supone un gran alivio también para las familias. La educación es la mejor herramienta de futuro y queremos que ningún estudiante se quede atrás», según el alcalde, David de Vera.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local, Érica González, señala que «este proyecto no solo busca mejorar el rendimiento académico, sino también acompañar a los menores en un proceso de aprendizaje más cercano y motivador. La presencia de maestros e integradoras sociales en los barrios y pueblos nos permite llegar a más familias y ofrecer un recurso gratuito y de calidad».

Las familias interesadas podrán formalizar la inscripción a través del código QR disponible en el cartel del programa o contactar en el correo bppeducaciónt@gmail.com y en el teléfono 928 85 00 04.