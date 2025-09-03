El PP pide explicaciones sobre las obras de las 90 y 91 Viviendas Aún falta que Puerto del Rosario dé varias licencias

CANARIAS7 Puerto del Rosario Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:18

Los ediles del Partido Popular (PP) en Puerto del Rosario se han dirigido al gobierno local para pedir que se aclare la situación en la que se encuentran los proyectos ARI (Áreas de Rehabilitación Integrada) de las 90 y 91 Viviendas. Se debe a que la ejecución sigue paralizada a pesar de contar con financiación comprometida.

«Estamos hablando de una obra con un presupuesto de aproximadamente 3,4 millones de euros, financiada conjuntamente por el Ministerio, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el propio Ayuntamiento mediante un acuerdo firmado el 30 de octubre de 2024. Sin embargo, a día de hoy no ha comenzado a ejecutarse, lo que genera una gran preocupación entre los vecinos», denuncian los conservadores.

Desde el PP advierten de que esta inactividad puede poner en riesgo la financiación, ya que el Ejecutivo canario no ha podido abonar su parte, «porque el Ayuntamiento aún no ha entregado la licencia municipal ni el certificado de inicio de obra».

Por ello se demandan acciones con urgencia. «No podemos permitir que, por la pasividad del gobierno municipal, se pierda una inversión fundamental para mejorar las condiciones de vida de cientos de familias», dice el PP.

Hay previstas mejoras de accesibilidad, soterramiento del cableado, reparación de elementos estructurales e impermeabilización de cubiertas; así como mejoras en fachadas, portales y escaleras, entre otros aspectos.