Pistoletazo de salida a la XI Milla Barceló Hotel Group Caleta de Fuste

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

En la mesa redonda «El deporte en la adolescencia» celebrada el pasado miércoles se debatió sobre temas como la tecnología aplicada al deporte, las amistades, los estudios o las competiciones con la participación de profesionales y personas vinculadas al mundo del deporte.

David Suárez, Director de MICE Barceló Fuerteventura Beach Resort, compartió su experiencia personal en el mundo del deporte: «profesionalmente sigo aplicando conocimientos adquiridos en mi etapa como deportista, gracias a la educación que he recibido por parte de mis entrenadores, además, el deporte me ha regalado los amigos que me están acompañando en la vida, desde los 11 años»

Barceló Hotel Group colabora en la organización de la XI edición de la Milla Barceló Hotel Group Caleta de Fuste, en conjunto con el ayuntamiento de Antigua y la Federación Insular de Atletismo de Fuerteventura. Durante la celebración de la mesa redonda, el Concejal de Deporte del Ayuntamiento de Antigua, Fernando Estupiñán mostró su apoyo hacia el evento deportivo afirmando que: «desde el Ayuntamiento de Antigua apostamos por el deporte para los jóvenes como base del cuidado de la salud y la formación en valores» Del mismo modo, el Presidente Insular de Atletismo, Ramón Domínguez explicó a raíz de uno de los temas a tratar en la mesa redonda que: «el deporte y la formación académica deben ir a la par, el deportista debe tener en cuenta su futuro laboral complementando su vida deportiva». Para esta undécima edición, la Milla de Barceló Hotel Group Caleta de Fuste cuenta con Yassir Segura como padrino de la prueba deportiva. A su temprana edad, posee el récord vigente de Canarias en la modalidad de Heptatlón Sub-18. Una modalidad en la que quedó subcampeón a nivel nacional. El pasado 2022, fue campeón Sub-18 en 400m vallas y en pértiga. Durante la mesa redonda, el joven atleta afirmó: «Me siento orgulloso de apadrinar una prueba en la que he participado desde los 4 años». Óscar Padilla, entrenador de atletismo, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la evolución del deporte en las islas: «Hace 10 años representar a Fuerteventura en competiciones nacionales en categorías inferiores era un sueño, hoy nuestros jóvenes atletas con su esfuerzo y trabajo compiten por estar en el primer puesto del pódium» Hoy, a partir de las 18:00, los atletas comenzarán su recorrido por la avenida de El Castillo para dar inicio a un evento apto para adultos y pequeños. Se trata de una iniciativa que busca fomentar los valores del deporte en un entorno divertido y familiar. Según explicó el pasado miércoles en la mesa redonda Nines Calvo, psicóloga deportiva: «El deporte te enseña a ser, respetuoso, colaborador, empático, organizado y disciplinado en tus entrenamientos y competiciones con tus compañeros y rivales, estas capacidades se pueden trasladar la vida social, académica y profesional con una buena guía, cuya base es la familia, el entrenador y los profesores». Esta misma tarde, a partir de las 15:00h existirá la posibilidad de inscribirse de manera presencial en la zona de secretaría ubicada en la Plaza Caleta de Fuste. En esa misma ubicación, las participantes podrán recoger sus dorsales también a partir de las 15:00h. El recorrido total de la prueba asciende a los 1.609 metros, en torno a la avenida de El Castillo, en el municipio de Antigua, con distancias adaptadas para los más pequeños. Además de los aficionados a este deporte, participan clubes y escuelas de todos los municipios de la isla de Fuerteventura, consolidando su celebración en la agenda deportiva de la isla. Acerca de Barceló Hotel Group Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló es la 2ª cadena de España y una de las 30 más grandes del mundo en número de habitaciones, y ha sido reconocida como la 'Mejor compañía gestora del mundo 'en la última edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. Actualmente cuenta con más de 280 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, que suman más de 62.000 habitaciones, distribuidos en 25 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. Barceló Hotel Group en Canarias cuenta con 18 hoteles, distribuidos en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. La cadena hotelera suma, entre todos los establecimientos, casi 6.000 habitaciones, en cuatro de las ocho islas del archipiélago canario. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 130 establecimientos en EE.UU. Para más información: www.barcelo.com

Temas

Canarias

Fuerteventura

Atletismo

Maratón