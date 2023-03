Pescadores en pie de guerra contra la energía eólica marina

Se llama las Cherneras y es el pesquero donde, desde hace más de un siglo, los marineros de Gran Tarajal faenan. Desde esta semana, y en virtud del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), el Gobierno central la ha catalogado como una zona de alto potencial para la instalación de la energía eólica marina. «Nos ha tocado la lotería a los marineros de Gran Tarajal», ironiza el patrón mayor de la cofradía del sur, Lorenzo Brito Castro, quien fue el primero en avisar hace meses de que los aerogeneradores en el mar supondrían, simple y llanamente, «la muerte del sector de la pesca artesanal en Fuerteventura y en Canarias».

Es viernes y el patrón mayor explica -precisamente mientras faena en las Cherneras- que el 80% de los ingresos de los pescadores de la cofradía de Gran Tarajal procede de este pesquero. «No de ahora, no. Los marineros de antes ya iban a vela y con liña hasta aquí». En sus fondos, situados entre el faro de la Entallada y Gran Tarajal, se cogía «mucho cherne», como su nombre indica, «y en general pescado de hondo todo el año como la fula, el alfonsiño, la merluza o la palometa. No hay que olvidar que sólo con la pesca de la fula, la cofradía de Gran Tarajal se mantiene prácticamente todo el año».

Barcos de la cofradía de Gran Tarajal. / javier melián / acfi press

Esta plataforma se ha «mimado» por las sucesivas generaciones de marineros del sur de Fuerteventura «para siempre vivir de ella». Este amanecer no sólo está el 'Carmen Aránzazu' del patrón mayor faenando en las Cherneras: uno, dos, tres, seis, «todo lleno de barcos, míralos», enseña en el radar a través de vídeollamada. Por eso, la instalación de aerogeneradores marinos supondrá «un desastre mayor que el beneficio».

La decisión del consejo de ministros del pasado martes, 28 de febrero, de abrir la veda a la energía eólica marina en 192.24 kilómetros frente las costas de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, ha unido ya a las tres cofradías de Fuerteventura en un frente común sobre la no idoneidad de la ubicación de los aerogeneradores marinos. «Y manifestarnos día tras día, incluso si, cuando se instalen, tenemos que ir a amarrarnos aquí fuera a un molino de esos porque no nos queda otra salida, pues tendremos que amarrarnos porque significarán que el sustento no podremos traerlo para la casa más nunca».

Los estudios científicos que baraja Lorenzo Brito Castro apuntan a que la corriente estática producida por los aerogeneradores y el ruido de las cadenas fondeadas al lecho marino provocarían «la desaparición de la poquita población de peces que queda».

Esta energía eólica marina no cabe en ningún lugar del mar de Fuerteventura. «Debajo de este manto de agua tenemos tal diversidad de peces y de vida que no deberíamos tocarla». Al contrario, «hay que protegerla».

Lorenzo Brito Castro apenas lleva unos meses al frente de la cofradía tras suceder a Juan Ramón Roger, que estuvo 32 años como patrón mayor. / javier melián / acfi press

Fuera de las aguas majoreras, el resto de cofradías de Canarias rechaza la ubicación de la energía eólica marina, da fe el patrón mayor del sur. «Nos están diciendo al sector que nos van a dejar pescar cerca de los aerogeneradores y no es verdad. También es falso que bajo estos molinos se refugian las poblaciones de pescado». Y Brito Castro vuelve a la carga con que las evidencias científicas certifican que varias millas alrededor de estos artefactos «desaparece toda la vida marina».

El último argumento se relaciona con que la generación de más energía resulta innecesaria para Fuerteventura. «Ya hay molinos en tierra y parques solares, ¿para qué y para quiénes queremos tanta energía? Pues no, prefiero tener una vela encendida y tener la nevera llena, que tenerla vacía pero sí tener energía para el resto del mundo», concluye el patron mayor de Gran Tarajal.