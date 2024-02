Parque Tecnológico y Telespazzio-Pegasus explican su contrato a las pymes tecnológicas

El Parque Tecnológico de Fuerteventura y el consorcio Telespazio-Pegasus organizan la jornada para pymes interesadas en el contrato soluciones innovadoras biodiversidad-ISSEC. Se trata de un encuentro telemático que tendrá lugar el próximo viernes, 8 de marzo, a las 9.00 hora canaria, para explicar las características del nuevo contrato y las posibilidades que tendrán las empresas en colaborar como subcontratistas.

Las pymes que quieran participar en esta jornada podrán apuntarse hasta el jueves, 7 de marzo, mediante el enlace https://forms.office.com/e/C5jSq3TUK9?origin=lprLink.

Tras esta jornada, está previsto otro encuentro para que las empresas cuyas capacidades resulten de interés para el consorcio Telespazio-Pegasus presenten sus proyectos y, llegado el caso, puedan incorporarse. Este encuentro será el miércoles, 13 de marzo.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura firmaron con la unión temporal de empresas Telespazio Ibérica SLU y Pegasus Aviación SA un convenio para desarrollar proyectos relacionados con la biodiversidad a partir de datos recabados por aeronaves no tripuladas.

Ampliar El presidente canario Fernando Clavijo y la primera mandataria majorera Lola García, en la firma del convenio con la UTE Telespazio Ibérica-Pegasus Aviación. C7

El proyecto, adjudicado por 22 millones de euros y con una duración de dos años, comprende la utilización de drones y satélites, entre otras tecnologías, y también supondrá la creación de empleos de calidad para contribuir a la diversificación de la economía regional.

También será el estreno de la mayor plataforma española para la operación con aeronaves no tripuladas, el Canarias Stratoport for HAPS & UAS, así como del centro de I+D+i operaciones de soluciones innovadoras ISSEC (International Smart Centre for Security, Emergencies, Biodiversity and other Public Service Missions).