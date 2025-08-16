La Pantera abre el festival de músicas urbanas de Gran Tarajal

El recinto ferial de Gran Tarajal acoge el Orgullo Canario Urban Fest el próximo 28 de agosto, dentro de los actos de la Semana de la Juventud 2025

El recinto ferial de Gran Tarajal acoge el Orgullo Canario Urban Fest el próximo 28 de agosto, dentro de los actos de la Semana de la Juventud 2025, en su 50 edición, que organiza el Ayuntamiento de Tuineje.

Este festival, que convertirá a Gran Tarajal en el epicentro de la música urbana, nace con la misión de servir como plataforma para jóvenes talentos de Fuerteventura y como escaparate para artistas consolidados de todo el archipiélago. Su propuesta va más allá de la música: busca fomentar la expresión artística, la creatividad y las conexiones entre los jóvenes a través del arte y los ritmos urbanos que marcan tendencia.

El cartel de esta primera edición reúne a algunos de los nombres más potentes de la escena urbana isleña: La Pantera, Flor SZ, MDMoney, Marta Umpiérrez, DelaWeapon, Kevin Galery, Quesada y Eleder, además de los DJ's Oceannn, Ricardo Araujo y Naupe. La cita arranca a las 19.00 horas del 28 de agosto y se prolonga hasta las 2.00 de la madrugada, ofreciendo al público una noche cargada de actuaciones, frescura y espíritu isleño.

La entrada es completamente gratuita, lo que convierte en una oportunidad «única para disfrutar, descubrir y apoyar el talento local», avanza la alcaldesa Candi Umpiérrez.