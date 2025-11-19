Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos ejemplares muertos y caídos sobre las gavias de la finca de Ajuy, en el Parque Rural de Betancuria, frente a la Madre del Agua. Javier Melián / Acfi Press

Los palmerales centenarios de Fuerteventura, otra vez sin financiación del Gobierno para luchar contra las plagas

Medio ambiente ·

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias financió en Lanzarote un plan de erradicación de la Diocalandra frumenti con cuatro millones de euros en 2025 que nunca llegó a las palmeras de Fuerteventura. El PSOE denuncia que, en el presupuesto autonómico de 2026, tampoco se destina ni un solo euro al control de plagas en la isla

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

El PSOE de Fuerteventura avisa que en los presupuestos autonómicos para 2026 elaborados por el pacto CC-PP, no refleja ninguna partida específica para la lucha contra el escarabajo Diocalandra frumenti en Fuerteventura. La presencia de este insecto, letal para las palmeras, se ha constatado en la isla y «la posible inacción del Gobierno de Canarias (que sí actuó en Lanzarote) dejaría a los palmerales majoreros a su suerte».

José Cabrera, secretario de política municipal, sector primario, alimentación y soberanía alimentaria del PSOE de Fuerteventura, avisa de que el problema de no actuar contra el escarabajo Diocalandra frumenti antes de que se constituya en plaga en Fuerteventura, tiene tres vertientes: la medioambiental, la identitaria para los majoreros y majoreras y la afección a la imagen exterior del destino.

Los palmerales de Lanzarote recibieron este año 2025 cuatro millones de euros del Gobierno de Canarias para su control y erradicación. Sin embargo, Fuerteventura no ha obtenido recursos autonómicos para luchar contra este insecto destructivo para los palmerales este años, ni aparecen reflejados en el proyecto de las cuentas autonómicas de 2026. En consecuencia, los palmerales de Fuerteventura quedarían expuestos y sin protección otro año más.

El pasado mes de marzo de 2025, el Cabildo de Fuerteventura analizó,mediante su programa 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' para certificar, con datos científicos, el estado de salud de los palmerales que forman parte del Parque Rural de Betancuria (Madre del Agua, Pájara, Buen Paso y Ajuy), todos ellos incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA).

El resultado fue concluyente: existía presencia de Diocalandra frumentis y en aquel momento todavía era controlable. Sin embargo, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias miró para otro lado y financió un Plan de Control y Erradicación para Lanzarote, con 4 millones de euros, e ignoró el problema de Fuerteventura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  2. 2 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  8. 8 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  9. 9 La complicada sucesión de Inmaculada Medina tras el caso Valka: un puzle de 24 millones de euros y un carnaval que aprieta
  10. 10 Medidas para tener mejor profesorado: magisterio de cinco años, máster de dos, pruebas de acceso y más prácticas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los palmerales centenarios de Fuerteventura, otra vez sin financiación del Gobierno para luchar contra las plagas

Los palmerales centenarios de Fuerteventura, otra vez sin financiación del Gobierno para luchar contra las plagas