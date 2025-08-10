Los palmerales de la Madre de Agua y Buen Paso, a salvo todavía del picudín

Las trampas de Gesplan confirman la presencia Diocalandra frumenti en Ajuy. «No hay excusas para tomar medidas correctoras ya», insta Blas Acosta, consejero de Obras

Palmeral de la Madre del Agua, con un ejemplar caído en la gavia.

Catalina García Puerto del Rosario Sábado, 9 de agosto 2025, 23:39

Las trampas confirman la presencia Diocalandra frumenti -llamado popularmente como picudín- en los palmerales de Ajuy, pero ni rastro del insecto en los de la Madre del Agua, Pájara y Buen Paso.

El monitoreo piloto realizado por Gesplan a través del prorama 'Fuerteventura, bonita por naturaleza' con 20 dispositivos desde marzo da positivo en dos palmeras.

La actuación piloto iniciada en marzo por el Cabildo mediante su programa tenía por objetivo certificar, con datos científicos, el estado de salud de los palmerales que forman parte del Parque Rural de Betancuria y que están incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA), en los términos municipales de Pájara y Betancuria.

Si bien las trampas de los palmerales de Madre del Agua, Pájara y Buen Paso no atraparon ejemplares de Diocalandra frumenti, dos de las instaladas en Ajuy capturaron cerca de una veintena de estos insectos muy dañinos para las palmeras canarias y capaces de acabar con poblaciones enteras.

El monitoreo consistió en la instalación de 20 trampas tipo Palm Rocket Tramp, reforzadas con feromonas registradas. A razón de cinco dispositivos por localización, se emplearon pértigas telescópicas y escaleras forestales para su instalación y, así, se evitaron los daños que los 'trepolines' producen en las palmeras. algunas de ellas centenarias.

Cabe recordar que en otras islas, como es el caso de Lanzarote, la presencia de la Diocalandra frumenti ha motivado que la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias se implique con un Plan de Control y Erradicación de cuatro millones.

El consejero insular de Obras y Maquinaria, Blas Acosta, señala que «con estos datos conocemos la realidad del problema y su zona de expansión, por lo que ya no hay excusas para tomar medidas correctoras que impidan el contagio» a otras poblaciones de palmeras.

Colocación de trampas en las palmeras de Buen Paso y Las Peñitas. Gesplan