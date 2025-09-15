El nuevo firme del muelle comercial de Puerto del Rosario deberá estar en un mes La actuación ya ha sido adjudicada

L.S.R.J. Puerto del Rosario Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha puesto en marcha una iniciativa destinado a mejorar el firme del muelle comercial de la capital insular. De salida se contempló un desembolso de casi 620.000 euros; con la particularidad de que las obras, en el afán de interferir lo menos posible en la operativa cotidiana del muelle, deberán concretarse en máximo un mes.

Se tiene en cuenta que con el trasiego constante de vehículos destinados a la carga y descarga de mercancías en la zona, se observa que el pavimento asfáltico está deteriorado, siendo por ello necesario poner nuevo suelo, en la zona del muelle comercial que se ubica entre los bolardos 19 y 26 del recinto en posición neurálgica en Puerto del Rosario, en un tramo de casi 200 metros de largo. Deberán desaparecer los baches y socavones que ahora son muy evidentes.

Ya están analizando los técnicos las propuestas sumadas, por cerca de 597.000 euros se ha decidido que las tareas se ejecuten por Obras Públicas Canarias.

Perímetro nuevo

Por otro lado, también es oficial el acuerdo con respecto al suministro del cerramiento de aluminio de malla deployé a instalar en el perímetro del muelle capitalino, igualmente con patrocinio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Se ha dado por buena la oferta de Diseño, Desarrollos e Instalaciones Singulares; a cambio de una contraprestación de casi 72.000 euros. Las faenas se deberán acabar en menos de tres meses y medio.