Navidad en Pájara: árbol de crochet y muchas más actividades 

El viernes, 5 de diciembre, dará inicio las celebraciones navideñas con la inauguración del árbol de croché y la presentación de un mural elaborado por el centro de mayores de Pájara

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pájara ha presentado este jueves la programación navideña del municipio, que dará comienzo este viernes, 5 de diciembre, con la inauguración del árbol de croché transitable más alto del mundo, consolidándose como uno de los símbolos más representativo de la navidad en el sur de la isla.

La iniciativa 'Pájara es Navidad' ofrecerá una amplia programación dirigida a todos los públicos, incluyendo espectáculos musicales, mercadillos navideños, actividades infantiles, eventos deportivos, entre otros. Las actividades tendrán lugar en La Lajita, Costa Calma, Pájara y Morro Jable.

El martes, 9 de diciembre, tendrá lugar el encendido oficial del alumbrado navideño en la plaza de Los Pescadores en Morro Jable.

El concejal de Cultura, José Manuel Díaz, subrayó que «hemos preparado unas navidades pensadas para que las familias de nuestro municipio sientan la magia de estas fiestas tan especiales. El árbol de croché y el encendido navideño son solo el inicio de un calendario cargado de cultura y tradición». Además, el concejal remarcó que «nuestro objetivo es que todos los pueblos del municipio vivan estas fechas de manera conjunta y participativa».

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, señaló que «estas fiestas representan un momento especial para nuestro municipio. Con esta programación impulsamos la actividad social y económica de todos nuestros pueblos. Invitamos a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de cada una de las actividades programadas».

La programación contará con diversas propuestas pensadas para todos los públicos. Entre ellas destaca el espectáculo infantil 'Los Musipops: Rudolf, un sueño por navidad', que se representará los días 9, 10 y 11 de diciembre, además de distintas actividades infantiles que estarán repartidas por los pueblos del municipio.

El 12 de diciembre tendrá lugar la tradicional carrera de navidad 'Cristian Moreno López' por las calles de Morro Jable y, a partir del sábado 13 de diciembre, comenzarán los mercadillos navideños, que se instalarán en diferentes localidades y que ofrecerán productos locales y ambientación navideña.

El programa continuará con el 18º Concierto Tradicional de Navidad de la Banda Municipal de Pájara, que se celebrará el 19 de diciembre en la plaza de Los Pescadores en Morro Jable. El lunes 22, a partir de las 20:00 horas, se representará el Belén Viviente de Pájara, organizado y protagonizado por los vecinos y vecinal con la participación de la parranda La Sebada.

El 23 de diciembre, el espíritu navideño recorrerá Morro Jable con el desfile de Papá Noel, que animará las calles del pueblo a partir de las 18:00 horas. La programación culminará el 5 de enero con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que iniciará su recorrido a las 10:00 horas por La Lajita, Cardón y Ajuy, y que continuará a partir de las 17:00 horas en Pájara, Costa Calma y Morro Jable.