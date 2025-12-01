Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El árbol de ganchillo está formado por miles de rosetas de colores tejidas por las mujeres del centro de mayores de Pájara. José Juan Soto Cabrera

Del árbol de crochet al cielo de Pájara

La llamada navideña en formas de ganchillo podrá visitarse a partir del 5 de diciembre, cuando se enciendan las luces de Navidad de la localidad del sur de Fuerteventura

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:06

Las mujeres del centro de mayores de Pájara y el Ayuntamiento del sur majorero ya han terminado de colocar el árbol de crochet, el principal reclamo de la Navidad en esta localidad desde hace varios años.

El encendido del árbol de 25 metros de altura y ocho de diámetro y del resto de luces de Pájara está previsto para el 5 de diciembre, dentro del programa de actividades que cada año diseña la Concejalía de Cultura.

Mientras llega ese momento, el fotógrafo José Juan Soto Cabrera ha sacado esta imagen donde el árbol realizado en ganchillo por las socias del centro de mayores rivaliza con el molino de Chicago que aún se alza en la localidad. La trabajadora social Eva Pérez Matoso es la artífice de este peculiar árbol surgido de horas y horas de hacer rosetas multicolores con centenares de ovillos de lana. Desde el año pasado, el árbol se puede visitar por dentro.

Así se mide el árbol navideño de crochet con las casas de Pájara.
Así se mide el árbol navideño de crochet con las casas de Pájara. José Juan Soto Cabrera

