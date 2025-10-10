Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jorge Afonso, en una foto promocional. C7

El músico Jorge Afonso, Premio Latino 2025 con 'A contracorriente'

Música ·

El artista de Gran Tarajal recoge el galardón el próximo 10 de noviembre en una gala a celebrar en Madrid, pero que se podrá seguir por streaming

Catalina García

Catalina García

Puerto del Rosario

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:22

Con la canción 'A contracorriente', el artista majorero Jorge Afonso recibe el Premio Latino 2025, en la categoría de la mejor armonía en producción musical. Se convierte así en el primer cantante de Fuerteventura, y seguramente de Canarias, en obtener este galardón.

Jorge Afonso recogerá el premio el próximo 10 de noviembre, en el Teatro Infanta Isabel, en Madrid, por su canción que define como «una reflexión juvenil y universal sobre amor, vida y resistencia». El artista descubrió -un día cualquiera de 1987 en Gran Tarajal- que lo suyo era y es componer canciones. Tenía 16 años y comenzó a hacerlo para su primer grupo de rock, Faros Rotos, un imprescindible de las noches del sur majorero en la plaza de la Candelaria

'A contracorriente' es una producción indie que «rompe esquemas y despierta emociones profundas». Grabada en Fuerteventura, esta pieza musical revela la magia de la naturaleza y la creatividad, cocreada junto a su inseparable compañero Fran Rodríguez, quien aporta guitarras y sintes, y la colaboración de Kako Vericat, encargado de bajo, coros y la mezcla en Barcelona; y Toni Mateos, batería.

