Imagen de Rosa María Mesa. C7

Muere Rosa María Mesa, referente en la política majorera e hija predilecta de la isla

Fue consejera de la Corporación insular y directora del área de Salud, desempeñando una labor destacada en la atención a las personas más vulnerables

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:06

El Cabildo de Fuerteventura ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Rosa María Mesa, una mujer comprometida con la isla que dedicó gran parte de su vida al servicio público. Mesa fue consejera de la Corporación insular y directora del área de Salud, desempeñando una labor destacada en la atención a las personas más vulnerables.

Su compromiso y entrega hacia Fuerteventura fueron reconocidos en 2015, cuando fue nombrada Hija Predilecta de la Isla, distinción que puso en valor su trayectoria y su contribución al bienestar de la sociedad majorera.

Rosa María Mesa inició su camino en la política como fundadora de Asamblea Majorera, marcando una etapa clave en la historia de la Isla y abriendo camino a quienes continuaron su proyecto. Durante su vida pública se caracterizó por su cercanía, su firme defensa de la justicia social y su incansable trabajo por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

«Despedimos hoy a Rosa Mari Mesa, una mujer luchadora y decidida que trabajó siempre por lograr un cambio para Fuerteventura», subrayó la Corporación insular, trasladando sus condolencias a familiares, amigos y todas aquellas personas que compartieron con ella esta trayectoria.

El legado de Rosa María Mesa queda reflejado en las enseñanzas y valores que transmitió, siendo un referente para todos.

