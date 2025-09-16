Mejoras en un parque de Costa Calma La actuación se patrocina por el Consistorio de Pájara

Martes, 16 de septiembre 2025

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Obras y Parques Infantiles, que dirige Alexis Alonso, ha iniciado las obras de renovación del parque infantil situado en la avenida Happag Lloyd, en Costa Calma, con una inversión de 31.020 euros.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Crous Expert SL, permitirán modernizar las instalaciones, mejorar la seguridad e incorporar nuevos juegos adaptados, con el objetivo de ofrecer a los niños y familias un espacio más seguro, accesible y atractivo.

El responsable del Área, Alexis Alonso, subraya que «con esta actuación iniciamos uno de los tantos compromisos adquiridos de invertir en espacios públicos de calidad, que favorezcan la convivencia y el bienestar de los vecinos. La mejora de las infraestructuras infantiles es una prioridad en nuestra agenda«.

Asimismo, destaca que se continuará trabajando en proyectos que refuercen el entorno urbano, contribuyendo al desarrollo de la localidad y a la mejora de la calidad de vida de todos sus residentes.

Por su parte, el alcalde Alejandro Jorge, informa de que la mejora de este parque obedece a un compromiso adquirido por el Gobierno Municipal «hemos adquirido compromisos con los vecinos y vecinas, progresivamente los vamos a cumplir, esperamos que de este parque disfruten los niños y niñas de Costa Calma y quienes nos visiten»

Esta intervención constituye la primera de varias que han sido planificadas en la zona, orientadas a la mejora progresiva de los espacios públicos de Costa Calma.

