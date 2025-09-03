Mejoradas las canchas de Costa Calma La actuación se ha patrocinado por el Consistorio de Pájara

CANARIAS7 Pajara Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:18

Obras del Ayuntamiento de Pájara, en coordinación con Deportes, ha ejecutado el reacondicionamiento en las canchas multideporte situadas en Costa Calma.

La intervención ha consistido en el pintado integral de la superficie de juego. Se han tomado medidas para minimizar daños por estar al aire libre.

Esta acción se enmarca dentro del plan municipal del mantenimiento y mejora de espacios deportivos públicos, con el propósito de ofrecer infraestructuras accesibles y en buen estado para la práctica de actividades físicas y recreativas.

El primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Alexis Alonso, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua del entorno urbano. «Se ha procedido a intervenir en la superficie de las canchas, pintando las distintas áreas correspondientes a los deportes que allí se practican, una medida necesaria de la que se beneficiarán los usuarios de esta instalación».

El concejal de Deportes, José Benito Alonso, ha puesto en valor la coordinación de las dos áreas municipales como una de las claves para continuar trabajando en los servicios públicos y en las propias infraestructuras. «La adecuación de estas instalaciones permitirá que los niños, niñas y jóvenes de Costa Calma sigan disfrutando del deporte en condiciones óptimas».

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, ha señalado que «esta mejora obedece a un compromiso del Grupo de Gobierno en dar respuesta de forma progresiva a las necesidades que tiene Costa Calma. En este sentido, continuaremos los próximos meses aplicando medidas que contribuirán positivamente a la imagen de la localidad».