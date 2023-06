Matías Peña: «Las alcaldías no se heredan, por eso no repetiré en las próximas elecciones»

Con 60 años, Matías Peña (Alternativa por Antigua) se enfrenta a su segundo mandato consecutivo en el Ayuntamiento de Antigua y casi con los mismos socios de gobierno municipal:AMF y el PSOE.

– En la toma de posesión como alcalde de Antigua confirmó que no volverá a presentarse a la reelección. ¿Por salud, por considerar que dos mandatos son suficientes o por qué?

– No pienso repetir por tercera vez a la alcaldía porque estoy seguro de que un alcalde sólo debe estar ocho años como máximo al frente de un ayuntamiento. No es porque esté enfermo, ni porque nadie me lo haya pedido, ni por nada más. Es lo que yo pienso y lo llevo diciendo desde el primer día. Las alcaldías no son heredadas, no son de uno, sino que son para trabajar y, después de ocho años, ya habremos cumplido con los proyectos que creemos que tenemos que desarrollar. Por lo tanto, que vengan otros, que seguro que lo harán igual o mejor.

– De los seis ayuntamientos de Fuerteventura, usted fue el único al que votaron todas las fuerzas políticas en el pleno de investidura. ¿Tanta unanimidad concita en Antigua?

– Se demostró en la legislatura pasada que no tenemos rayas rojas, en el sentido de todo el que quería venir a gobernar por el municipio, todos son concejales igual de la Corporación y, si querían plantear cualquier propuesta para el municipio, nunca tuvimos ningún problema con nadie.

– A pesar de las diferencias palpables en la anterior legislatura con los concejales de AMF, volvió usted a pactar con ellos.

– Pero yo nunca dije que no pactaría con AMF, ni tampoco tuve problemas, lo que los demás dijeran, allá ellos. Por lo tanto, cuando me llamaron de AMF, no tuve ningún problema. Esta vez el acuerdo de gobierno es con el partido a nivel insular y que Agustín Rodríguez era quien iba a entrar en el grupo de gobierno, aunque después el partido colocó a Juan Cabrera y llegamos a un acuerdo y le incorporamos al gobierno. Pero, repito que este pacto fue con AMF a nivel insular, con Pedro Armas, su presidente.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

– ¿De verdad que si le ofrecen la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo no se lo pensaría dos veces y aceptaría el cargo?

– El próximo lunes tomo posesión como consejero insular por Nueva Canarias (NC) y, como hemos hecho en los ayuntamientos, apoyaremos a la lista más votada. Si el pacto CC-PSOE quiere contar con NC, claro que estamos dispuestos a entrar a gobernar en la primera institución majorera y en el resto de los municipios donde ellos vean conveniente participar nosotros. Siempre dije que me presenté al Cabildo porque quería ser consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca porque creo que puedo aportar algo al sector primario. Y el área de Caza también me gustaría porque es un deporte que los cazadores me han pedido que la coja si entro en el pacto de gobierno. Pero eso ya no depende de mí: depende de CC y del PSOE. ¿Cómo no voy a apoyar a Lola García? En el Cabildo no se vota, pero si hubiera que hacerlo, no tendría ningún problema por apoyar a la lista más votada.

– La legislatura pasada transcurrió, una vez que Sergio Lloret accedió a la presidencia, envuelta en sucesivas confrontaciones con la primera institución insular. ¿Puede aberruntar que esta tensión Ayuntamiento de Antigua-Cabildo no se repetirá en los próximos cuatro años a la vista de que apoya a Lola García y Blas Acosta?

– Cuando estuvo el socialista Blas Acosta de presidente, nunca tuve ningún problema. Al contrario, todo lo que pedíamos para Antigua, se nos atendía. Había muchísimos proyectos para Antigua.: el campo de fútbol venía de la época de Marcial Morales, el recinto ferial sí venía de Blas Acosta. Yo lo que quiero es trabajar de la mano del Cabildo en defensa de Antigua. Lo que considero que va en contra de los intereses del municipio, así lo diré. Tampoco se pueden mirar colores políticos, en el sentido de que se trabaja en un municipio y en otro no, cuando todos son vecinos de Fuerteventura por igual. Estoy seguro que esto no va a pasar en este gobierno de CC-PSOE, estoy convencido de que van a trabajar por todos los municipios por igual. Tanto con Lola García como con Blas Acosta hablé que tenía que darse este pacto por el bien de Fuerteventura, no se lo dije el día de los elecciones sino unos tres meses antes. Les dije que había que formar un acuerdo de gobierno sólido y estable.

– ¿Qué nuevos proyectos se plantea para esta legislatura?

–Tengo muchísimos proyectos que queremos seguir desarrollando como el PGO, las obras, las ferias y otros eventos que hacemos en el municipio para seguir mejorando. Más el día a día, que es ayudar al vecino en la mejora de las aceras, el alumbrado, el asfaltado: lo que nos pide la ciudadanía. Terminar la piscina municipal es también un proyecto prioritario y que va bastante avanzada. En el caso del campo de lucha, queremos construir uno nuevo porque eso es mejor que estar reparando el actual, uno nuevo tendría más cabida y más usos sociales que la práctica del deporte vernáculo.

– No ha nombrado usted la ciudad deportiva de Antigua.

– Pues va muy bien. Se está trabajando en ella y espero que se avance en este año para poder inaugurarla en 2024 y los equipos de fútbol puedan hacer deporte en estas nuevas instalaciones. Hasta ahora, los deportistas, sobre todo los niños, se están desplazando al campo de fútbol del Ayuntamiento de Tuineje en Tiscamanita porque las instalaciones nuestras no reunían las condiciones y hay que agradecérselo a la exalcaldesa Esther Hernández.

– ¿Ya homologadas las aulas para que Antigua cree empleo a través de los planes de empleo?

–Sí, en las antiguas escuelas unitarias de Agua de Bueyes. Tenemos planes de empleo, pero queremos optar a PFAEs como tiene el Cabildo.

Ampliar Javier Melián / Acfi Press

- ¿A qué ritmo van las modernizaciones de la planta alojativa de El Castillo?

- De lo más importante hecho en nuestra zona turística es el plan de modernización, que estamos en el trámite de información por parte de los técnicos para dar licencias de modernización. En total, el plan contempla siete convenios de mejora, entre ellos Barceló que ya ha hecho unas reformas enormes, igual que Broncemar y ahora empieza La Luna que le acabamos de dar la licencia. Todos han entendido que tenemos que dar un cambio a nuestra zona turística después de 30 años, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos e intentar captar nuevos turistas. El Castillo está ahora en obras, llenos de zanjas, y seguiremos trabajando. En la parte alta de esta localidad, continuamos con las recepciones para poder mejorar la zona.