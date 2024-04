Manuel Benítez, Premio Artesanía 2024: «Heredé el 'jeito' de mi madre»

El Premio Insular de Artesanía 2024 recae este año en Manuel Benítez Ramos, artesano de la madera, que llegó hace 16 años al mundo de los oficios tradicionales, aunque hace justicia a su madre al reconocer que heredó su destreza. La 35ª Feria Insular de Artesanía se celebra del 2 al 5 de abril en la plaza y calles de Antigua con la presencia de 150 artesanas y artesanos de toda Canarias, incluida por primera vez La Graciosa, bajos los auspicios del Ayuntamiento y la fundación colectivo Mafasca.

«Hasta bolsas y sombreros hacía mi madre con las bolsas de plástico del supermercado», confirma Manuel Benítez Ramos (El Charco, Puerto del Rosario, 1961) la maestría artesana de su madre, Dolores Ramos Sánchez, natural de Pájara. «Mi padre Gregorio Benítez Santana era marinero de El Cotillo y ya está, pero ella sabía hacer de todo, desde escarmenar la lana, hilar con el huso, hacía rebecas de lana de oveja, calcetines a cuatro agujas, trabajaba también la palma, zurcía, bordaba. Yo tenía un duende dentro y no sabía que lo tenía».

Ampliar Manuel Benítez Ramos, Premio Insular de Artesanía 2024. Javier Melián / Acfi Press

Ese duende -como lo llama el Premio Insular de Artesanía 2024- lo descubrió hace 16 años cuando, carpintero desde los 14 años, se quedó en paro. «Yo tenía el manejo de las herramientas, sí, mi mujer me dijo que cogiera un tablón y le hiciera un frutero y así empecé, por los fruteros». Luego amplié a yugos, arados, alacenas, tarascas, latas. «Pero yo no sabía que tenía esa capacidad, porque no lo sabes hasta que no lo practicas».

Aunque nació en el barrio capitalino de El Charco, vive en La Oliva y procede de cada punta de la isla. Del sur, de Pájara, por su madre; y del norte, de El Cotillo, por su padre. «Mi madre iba a trabajar a los tomateros en Ugán [hoy campo de tiro de Pájara] con mi abuela, mis tías y la burra. Ellas iban caminando. Salían de madrugada de Pájara y volvían por la tarde. Allí, y a Ajuy y otros lugares de la costa, iba a pescar en verano mi padre y así se conocieron».

Ampliar Neri Brito, presidenta de la fundación colectivo Mafasca, el alcalde de Antigua, Matías Peña, y la primera mandataria majorera, Lola García, en la presentación de la feria en la Casa del Portón, en Antigua. Javier Melián / Acfi Press

El presidente canario Fernando Clavijo ha confirmado su presencia en la inauguración de la 35ª Feria Insular de Artesanía prevista para el jueves por la tarde, 2 de mayo. Mientras llega ese momento, medio centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Antigua están dedicados al montaje de las carpas y los 240 expositores, de los cuales 200 se destinan a la artesanía, 25 al mercadillo alimentario y quince a los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria y los ayuntamientos.

La muestra cuesta 220.000 euros que salen de las arcas municipales por ahora, puesto que la subvención del Cabildo de Fuerteventura de 100.000 euros «no llega a tiempo», precisa el alcalde Matías Peña, pese a que este año se ha incrementado la ayuda insular.

Ampliar Lola Garcia, Neri Brito y Matías Peña, con el cartel de la feria. Javier Melián / Acfi Press

El invitado es El Hierro, con sus artesanos de la lana y la cestería. «Como cada año, tenemos problemas de espacio para albergar todas las solicitudes, pero tenemos que seleccionar», aclara Neri Brito, presidenta de Mafasca. Por lo pronto, sí están presentes todos los de Fuerteventura que así lo han demandado. En total, los 150 artesanas y artesanos representan a medio centenar de oficios.