Madres sin Miedo pide voz para las familias y los alumnos NEAE
Educación ·El colectivo solicita a la Consejería de Educación del Gobierno canario la congelación de la tramitación del nuevo Decreto sobre Convivencia Escolar y Bienestar Educativo por excluirlas
Puerto del Rosario
Lunes, 27 de octubre 2025, 12:52
La asociación educativa Madres sin Miedo solicita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la congelación del procedimiento de aprobación del nuevo Decreto sobre Convivencia Escolar y Bienestar Educativo, actualmente tramitado por vía de urgencia.
A entender de este colectivo de Fuerteventura, el procedimiento seguido «excluye de manera efectiva la voz de las familias y del alumnado» con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), reduciendo los plazos y anulando la posibilidad real de participación y diálogo.
Madres sin Miedo es una asociación educativa recientemente constituida por varias madres de chicos y chicas con NEAE, «unidas por el cansancio ante el maltrato institucional que durante años hemos sufrido junto a nuestros hijos e hijas».
El colectivo «escucha y cree a todas las madres que, como nosotras, se han sentido atacadas, desacreditadas o silenciadas por el sistema educativo, muchas veces tachadas de locas o desequilibradas simplemente por defender a sus hijos. Madres sin Miedo nace para romper ese silencio, visibilizar las injusticias y exigir un trato digno y respetuoso para nuestros hijos».
La asociación solicita congelar el procedimiento actual, no solo ampliarlo, porque la tramitación por urgencia ha reducido el plazo de participación a apenas unos días hábiles, ha excluido a las familias y al alumnado de las consultas previas, mientras sí se ha convocado a otros sectores como los sindicatos docentes.