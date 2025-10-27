Madres sin Miedo pide voz para las familias y los alumnos NEAE

El colectivo solicita a la Consejería de Educación del Gobierno canario la congelación de la tramitación del nuevo Decreto sobre Convivencia Escolar y Bienestar Educativo por excluirlas

Manifestación del alumnado y familias NEAE del 20 de febrero de 2025 en Puerto del Rosario para solicitar más medios y personal a Educación.

La asociación educativa Madres sin Miedo solicita a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias la congelación del procedimiento de aprobación del nuevo Decreto sobre Convivencia Escolar y Bienestar Educativo, actualmente tramitado por vía de urgencia.

A entender de este colectivo de Fuerteventura, el procedimiento seguido «excluye de manera efectiva la voz de las familias y del alumnado» con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), reduciendo los plazos y anulando la posibilidad real de participación y diálogo.

Madres sin Miedo es una asociación educativa recientemente constituida por varias madres de chicos y chicas con NEAE, «unidas por el cansancio ante el maltrato institucional que durante años hemos sufrido junto a nuestros hijos e hijas».

El colectivo «escucha y cree a todas las madres que, como nosotras, se han sentido atacadas, desacreditadas o silenciadas por el sistema educativo, muchas veces tachadas de locas o desequilibradas simplemente por defender a sus hijos. Madres sin Miedo nace para romper ese silencio, visibilizar las injusticias y exigir un trato digno y respetuoso para nuestros hijos».

La asociación solicita congelar el procedimiento actual, no solo ampliarlo, porque la tramitación por urgencia ha reducido el plazo de participación a apenas unos días hábiles, ha excluido a las familias y al alumnado de las consultas previas, mientras sí se ha convocado a otros sectores como los sindicatos docentes.